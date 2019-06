Den deutschen Frauen gelingt bei der WM in Frankreich dank Giulia Gwinn der erhoffte Sieg gegen China. Jedoch zu einem hohen Preis.

WM in Frankreich

WM in Frankreich Gwinn schießt DFB-Frauen zum Sieg

Rennes. Sie klatschten sich ab, umarmten sich, lächelten. Denn es war der erhoffte Start. Mit 1:0 (0:0) gewannen die deutschen Fußballfrauen am Sonnabend ihr erstes Spiel der WM gegen China und liegen damit voll auf Kurs: Etappenziel in Frankreich ist Platz eins in der Gruppe B, um einem eventuellen Achtelfinale gegen die USA aus dem Weg zu gehen.

Doch Martina Voss-Tecklenburg hat bis zum nächsten Spiel noch einige Arbeit vor sich. Das zeigte auch die Geste, mit der die Bundestrainerin im Moment des Abpfiffs reagierte. Ihr Blick ging zum Himmel, die Hände vor ihren Gesicht aneinandergelegt – ein Stoßgebet als Dank an den Fußball-Gott für diesen Auftaktsieg.

Knapp zwei Stunden zuvor: Martina Voss-Tecklenburg stand an der Seitenlinie, als die deutsche Nationalhymne aus den Lautsprechern ertönte. Das Stadion in Rennes im Nordwesten Frankreichs war mit 15.283 Zuschauern gefüllt (mehr als 29.000 passen hinein), ihre Startelf stand auf dem Rasen, Hand in Hand. „Ich bin überzeugt, dass wir bereit sind, den ersten großen Schritt zu machen“, hatte die Bundestrainerin vor dem WM-Auftakt gesagt. Nun stand sie da, mit angespannten Gesichtszügen. Gleich würde es losgehen und die Frage beantwortet werden, wie wettbewerbsfähig ihr Team in diesem Turnier der Weltbesten sein würde.

Sorgen um Dzsenifer Marozsan

„Das war heute harte Arbeit, aber auch Teamwork“, sagte die Bundestrainerin: „Wir haben einfach dieses Tor nicht gemacht und uns durch verschiedene Dinge aus dem Konzept bringen lassen. Auch wenn es vielleicht nicht schön war, war es der wichtige Einstieg, den wir ins Turnier gebraucht haben.“

Ein Auftakterfolg, der vielleicht teuer bezahlt werden muss. „Es sieht nicht gut aus bei Dzsenifer Marozsan, sie hat viel abbekommen“, sagte Voss-Tecklenburg. Die zuweilen überharte Spielweise der Chinesinnen hinterließ ihre Spuren, nicht nur bei der so wichtigen Offensivspielerin, die der Dreh- und Angelpunkt im deutschen Spiel ist.

„Die kamen oft zu spät und haben immer wieder unsere Füße getroffen, da mussten wir uns durchbeißen“, erzählte Kapitänin Alexandra Popp: „Wir haben uns nicht beeindrucken lassen und verdient gewonnen. Jetzt sind wir im Turnier angekommen.“

Fünftjüngstes Team bei der WM

Immerhin gab es schon vorher einige Fragezeichen. Wie fit ist Torhüterin Almuth Schult, die sich in den Wochen vor dem Turnier mit einer Schulterverletzung herumplagte und auch im finalen Testspiel gegen Chile kaum gefordert wurde? Wie eingespielt würde sich die Mannschaft überhaupt präsentieren nach einer recht kurzen Vorbereitungszeit und mit den vielen WM-Debütantinnen?

Zwei Jahre nach dem EM-Viertelfinal-Aus unter Steffi Jones in den Niederlanden befindet sich die deutsche Auswahl eigentlich im Umbruch. Martina Voss-Tecklenburg ist erst ein halbes Jahr im Amt, das DFB-Team das fünftjüngste der 24 Teilnehmer. 15 Spielerinnen sind erstmals bei einer WM dabei.

Egal, die Bundestrainerin hatte sich noch einmal bei Facebook geäußert und ein Bild des WM-Pokals gepostet: „Auch mit einem jungen Team im Neuaufbau darf man Träume und ein Ziel haben: am 7. Juli in Lyon zu spielen. Da ist das Objekt der Begierde!“

Drei Minuten gespielt, zwei Chancen

Das Duell gegen China begann vielversprechend. Sturmspitze Popp hatte einen Querpass von Svenja Huth vor dem chinesischen Tor nur knapp verpasst, ein Distanzschuss von Sara Däbritz pfiff nur knapp am Kasten vorbei. Drei Minuten gespielt, zwei Chancen.

Lange sah es so aus, als würden die deutschen Frauen dem Beispiel von Gastgeber Frankreich folgen, der am Vortag ein 4:0 gegen Südkorea zum WM-Auftakt hingelegt hatte. Ähnlich dominant präsentierte sich die DFB-Elf, China kam lange nicht mal in die Nähe des deutschen Strafraums.

Die erste Chance hatte der Außenseiter dann in der 14. Minute, als Li Yangs Schuss rechts am Tor vorbeiging. Deutschlands Abwehrspielerin Sara Doorsoun hatte den Ball noch abgefälscht, nachdem sie die Chance zuvor durch ihren Fehlpass eingeleitet hatte.

Der Pfosten rettet kurz vor der Pause

Die Bundestrainerin lieferte sich währenddessen verbale Duelle mit Chinas Coach Jia Xiuquan. Dessen Spielerinnen zeigten sich zunehmend von ihrer härteren Seite, störten den Spielfluss immer wieder durch Fouls. Mal lag Dzsenifer Marozsan am Boden, mal Alexandra Popp, mal Carolin Simon.

Und das deutsche Spiel litt. Ideenlos ging es im Angriff zu, zerfahren agierte die Abwehr. In der 44. Minute rettete der Pfosten bei einem Schuss von Li Yang und dann Torhüterin Schult.

Martina Voss-Tecklenburg war nicht zufrieden, ihre graue Anzugjacke hatte sie in der zweiten Halbzeit auf die Bank gepfeffert, doch wirklich besser lief es zunächst nicht. Für die angeschlagene Mittelfeldspielerin Carolin Simon hatte sie die erst 17-jährige Lena Oberdorf gebracht. Geduld war gegen die nun extrem defensiv eingestellten Chinesinnen gefragt – und Mut.

Giulia Gwinn erlöst die DFB-Elf

Den hatte Giulia Gwinn schließlich in der 66. Minute: Eine abgewehrte Ecke landete bei der 19-Jährigen, sie zog ab und der Ball flog durch die Reihen der chinesischen Abwehrspielerinnen ins Tor. Die Erlösung. Der Siegtreffer.

„Es ist schön, bei der WM im Auftaktspiel so ein Tor zu schießen, das gibt Selbstvertrauen“, sagte Gwinn: „Wir haben viel auf die Socken bekommen, mussten viel einstecken, haben uns aber den Schneid nicht abkaufen lassen.“

Doch die Fragen bleiben: Torhüterin Schult konnte sich nur in wenigen Szenen präsentieren. Und wie wettbewerbsfähig das deutsche Team ist, kann nach der zähen und nervös geführten Partie gegen China auch nur bedingt eingeschätzt werden. Sicher ist aber: Der nächste Gegner Spanien wird am Mittwoch in Valenciennes (18 Uhr/ZDF) ein anderes Format haben.