EM-Qualifikation: Charaktertest für DFB-Team in Minsk

Minsk. Füchse, überall Füchse: Zwischen den Wohnsilos, die die Straßen ins Stadtzentrum von Minsk säumen, sind sie auf gigantischen Plakaten zu sehen. Auf großen Plätzen vor ebenso großen Gebäuden der weißrussischen Hauptstadt stehen sie als überlebensgroße Aufsteller. Und auch auf Videoleinwänden sieht man sie herumlaufen, Fahrrad fahren oder Volleyball spielen.

Lesik, der Wüstenfuchs, das Maskottchen der European Games, ist omnipräsent in Minsk – als Erinnerung, dass hier Ende des Monats eine Art europäisches Olympia stattfindet. Dass schon an diesem Sonnabend im nur 70 Kilometer entfernten Borissow die weißrussische Fußballnationalmannschaft die deutsche in einem EM-Qualifikationsspiel (20.45 Uhr/RTL) empfängt, davon sieht man im Straßenbild der Hauptstadt: nichts.

Reus geht von schwerem Spiel aus

Fußball genießt hier einen überschaubaren Stellenwert. „Eishockey ist dem Präsidenten Alexander Lukaschenko wichtiger“, erklärt Bernd Stange, der von 2007 bis 2011 Nationaltrainer war. Und so sind die Rollen klar verteilt: Weißrussland ist in der Fifa-Weltrangliste auf Platz 81 zu finden, auf Augenhöhe mit Uganda. In der EM-Qualifikation setzte es bislang ein 0:4 in den Niederlanden und ein 1:2 in Nordirland. Der mit Abstand bekannteste Fußballer des Landes, der frühere Stuttgarter Alexander Hleb, ist inzwischen 38, vereinslos – und deswegen auch nicht im Kader. Anton Putsila hat immerhin mal für den Hamburger SV und den SC Freiburg gespielt, aber das ist auch schon wieder fünf Jahre her.

Die deutsche Nationalmannschaft kann da deutlich mehr Prominenz und Qualität aufbieten. Nach einem schwierigen Jahr steht sie immerhin noch auf Ranglistenplatz 13, zuletzt hat sie die Niederlande mit 3:2 besiegt. Trotzdem wird Angreifer Marco Reus regelrecht wütend, als er das Gefühl bekommt, dass es nur um die Höhe des Sieges geht. „Sie meinen also, dass wir Weißrussland einfach so 5:0 weghauen?“, fragt er einen Journalisten mit scharfer Stimme. „Das wird kein einfaches Spiel.“

Spätere Anreise zum Spiel als üblich

Die junge Mannschaft steht vor einer Charakterprobe, sie muss nach dem Gipfeltreffen mit den Niederlanden beweisen, dass sie auch die Mühen der Tiefebene seriös bewältigen kann. Und das drei Wochen nach dem letzten Ligaspiel, praktisch aus dem Urlaub heraus. „Die Saison ist für uns alle erst mit dem letzten Spiel mit der Nationalmannschaft zu Ende“, beteuert Kapitän Manuel Neuer zwar pflichtgemäß. Und Assistenztrainer Marcus Sorg, der den wegen einer Sportverletzung fehlenden Bundestrainer Joachim Löw ersetzt, verfügt: „Es gehört zum Anforderungsprofil eines Nationalspielers, nach einer kurzen Pause die Motivation und Konzentration sehr schnell wieder hochzufahren.“

Sicherheitshalber versammelte er die Mannschaft aber eine ganze Woche in Venlo, um fernab von jeglichem Trubel konzentriert zu arbeiten. Auch das Abschlusstraining absolvierte das DFB-Team in den Niederlanden, erst am späten Freitagnachmittag kam die Mannschaft in Minsk an. Vor einem Spiel in Frankreich oder England hätte man das sicher anders gemacht, was auch zeigt: Bei allem Starkreden bleibt Weißrussland ein Pflichttermin auf dem Weg zur EM 2020.

Es geht schon um Stammplätze

Darauf sind alle Planungen ausgerichtet in dieser Mannschaft, in der so vieles in Bewegung ist: Die alten Platzhirsche Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller sind aussortiert, Mittelfeld-Lenker Toni Kroos pausiert. Die jungen Spieler müssen ihre Rollen finden, neue Hierarchien müssen sich bilden – dabei hilft jedes Spiel. „Wir alle wollen unserem Trainer zeigen, dass er sich total auf uns verlassen kann, auch wenn er nicht da ist“, sagt Kapitän Neuer. Denn es geht um mehr als nur Punkte für die EM 2020. Es geht längst auch um die Stammplätze beim nächsten Turnier.