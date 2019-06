Martina Voss-Tecklenburg: Eine Frau kennt keine Angst

Rennes. Nun ist es also offiziell: Martina Voss-Tecklenburg sitzt auf einem Podest und blickt in die Gesichter der Journalisten, die sich vor ihr versammelt haben. Sie lächelt, wie sie es häufig tut, wenn sie vor einem Spiel Fragen beantworten soll. Immer freundlich, mal sachlich, mal überschwänglich. So war es in den vergangenen Monaten auch, als die Presserunden im eher kleinen Kreise vor Testspielen und Trainingslagern abgehalten wurden.

Doch der Rahmen ist nun ein anderer. Das Logo des Weltverbandes Fifa ziert Tische und Mikrofone, Fifa-Mitarbeiter laufen geschäftig in den Katakomben des Stadions in Rennes umher, wo am Sonnabend Deutschland gegen China spielt (15 Uhr/ARD). Die WM in Frankreich hat begonnen. Und Martina Voss-Tecklenburg steht in ihrem ersten großen Turnier als Bundestrainerin der Frauen-Nationalmannschaft.

Druck durch große Erfolge des Nationalteams

Aufgeregt? „Zunächst bin ich stolz und demütig, Trainerin des Landes zu sein, in dem ich geboren bin. Wer weiß, wie ich mich kurz vor dem Spiel fühlen werde. Dann habe ich vielleicht feuchte Hände und Magengrummeln.“ Es ist ja nicht so, als hätte Martina Voss-Tecklenburg nicht schon einige Turniere miterlebt. Als Spielerin, mit Trophäen dekoriert. Als Trainerin in der Bundesliga und als Coach der Schweizerinnen, ebenfalls erfolgreich. Aber hier ist die WM, die ganz große Bühne.

Eine, auf der sich die gebürtige Duisburgerin mit der deutschen Nationalmannschaft beweisen muss. Einem Team, von dem nach vielen Erfolgsjahren mit zwei Weltmeister- und acht Europameisterschafts-Triumphen automatisch der Titel erwartet wird. Die 51-Jährige muss nun zeigen, dass sie die Richtige ist für diesen Job.

Als Jugendliche heimlich zum Training

„Wenn der Druck mir Angst machen würde, dürfte ich so ein Amt nicht annehmen“, hatte Martina Voss-Tecklenburg bei ihrer Vorstellung im November gesagt. Es ist eine Haltung, mit der sie schon lange durchs Leben geht. Angst vor der Mutter, die ihr das Fußballspielen verbieten wollte? Hatte sie nicht, sie ging trotzdem heimlich zum Training und gewann 1983 als 15-Jährige mit dem KBC Duisburg den DFB-Pokal und zwei Jahre später die Meisterschaft. „Fußball ist nichts für Prinzessinnen. Man muss sich durchsetzen können“, sagte die Außenstürmerin einmal als 17-Jährige.

Angst vor zu hoher Belastung? Hatte sie später selbst als Nationalspielerin nicht. Hauptberuflich arbeitete sie als Bürokauffrau und zog noch Tochter Dina groß.

Drei von früher sind heute auch dabei

Angst vor klarer Meinung? Schon als Spielerin hatte sie die nicht, sie beendete ihre Karriere als viermalige Europameisterin, Vize-Weltmeisterin, sechsmalige deutsche Meisterin und viermalige Pokalsiegerin. Auch, wenn ihre klare Meinung nicht immer gut ankam: „Einiges, was ich damals zu Leuten gesagt habe, ist mir heute noch unangenehm. Ich war früher verbissener, wollte jedes Kartenspiel gewinnen und habe mein Umfeld manchmal überfordert.“

Was nicht bedeutet, dass sie es als Trainerin langsamer angehen ließ. Im Nachwuchsbereich des Fußballverbands Niederrhein betreute sie die jungen Alexandra Popp, Turid Knaak und Marina Hegering – Spielerinnen, auf die sie später während ihrer Zeit als Trainerin des Frauen-Bundesligisten FCR Duisburg bauen sollte. Und die nun auch in Frankreich dabei sind.

Austausch mit Männer-Trainer Joachim Löw

2011 wurde die Trainerin jedoch überraschend entlassen, als der Verein in finanzielle Schieflage geriet. Auf einer der folgenden Pressekonferenzen stellten sich einige Spielerinnen – angeführt von der mehrfachen Bundesliga-Torschützenkönigin Inka Grings – demonstrativ auf die Seite der Ex-Trainerin. Die suchte derweil neue Herausforderungen, hospitierte unter Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund, und nach einem kurzen Trainer-Intermezzo beim FF USV Jena führte sie das Nationalteam der Schweiz überraschend zur WM 2015.

Nun also sitzt sie bei der aktuellen WM in der Pressekonferenz, 25 Stunden vor dem Spiel gegen China. Sie spricht über den Gegner, redet über das Torschusstraining. Mit Männer-Bundestrainer Joachim Löw und seinem Co-Trainer Marcus Sorg hat sie sich schon mehrfach über Taktik und Training ausgetauscht. Sie setzt auf schnellen Offensivfußball, hat aber auch verschiedene Defensivsysteme einstudieren lassen, um flexibel zu bleiben. Sie fühlt sich bestens vorbereitet. Als die neben ihr auf dem Podest sitzende Stürmerin Svenja Huth ihre Trainerin lobt und noch einmal unterstreicht, wie viel Spaß es macht, unter ihr zu arbeiten, lacht Martina Voss-Tecklenburg laut, offizieller Rahmen hin oder her, und scherzt: „Du spielst gegen China.“