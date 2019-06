Geht Sané zum FC Bayern? Alle reden darüber - nur er nicht

Aachen/Venlo. Mit einem Lächeln schlenderte Leroy Sané in Richtung Ausgang. Raus aus dem Aachener Tivoli, wo die deutsche Nationalmannschaft eben ein öffentliches Training vor 20.500 Zuschauern absolviert hatte.

Hinein in den Mannschaftsbus, der ihn und die Mitspieler zurückbringen sollte ins niederländische Venlo, wo sich der DFB-Tross auf das EM-Qualifikationsspiel in Weißrussland am Sonnabend (20.45 Uhr/RTL) vorbereitet.

Als ihn die Journalisten mit Fragen zu seiner Zukunft bestürmten, lächelte Sané weiter und sagte: nichts. Es sind derzeit vor allem andere, die über den 23-jährigen Angreifer vom englischen Meister Manchester City reden, allen voran die Verantwortlichen des FC Bayern München.

Vorstandschef Karl-Heinz-Rummenigge etwa erklärte am Mittwoch via „Sport Bild“: „Wir haben kein Angebot für Leroy Sané abgegeben.“ Das vermeintliche Dementi aber wurde schnell relativiert: „Erst muss der Spieler sich entscheiden, ob er sich vorstellen kann, zum FC Bayern zu kommen“, erklärte Rummenigge. „Wenn dies der Fall ist, gehen wir mit Manchester City in konkrete Verhandlungen.“ Er finde „den Spieler spannend. Sowohl von der fußballerischen Qualität als auch als Typ.“

Erstaunlich öffentliches Werben um Sané

Es war die jüngste Volte im erstaunlich öffentlichen Werben um Sané, in dem Rummenigge erst Interesse signalisiert und wenig später Präsident Uli Hoeneß gebremst hatte: „Man muss ein bisschen skeptisch sein. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es klappt. Es geht um Beträge, die sind Wahnsinn.“

Ziemlich sicher nämlich läge die Ablösesumme über den 80 Millionen Euro für Abwehrspieler Lucas Hernandez, die derzeit den Münchener und damit auch den deutschen Transferrekord bilden.

So oder so: Dass die Öffentlichkeit derart detailliert über mögliche Transfers und Verhandlungsschritte informiert wird, ist selbst in der Schwatzbude Bundesliga selten – für die Bayern aber nicht ganz ungewöhnlich.

Keine Rückendeckung mehr von Pep Guardiola?

In der Winterpause erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic den englischen Jungnationalspieler Callum Hudson-Odoi erstaunlich forsch zum Transferziel und stand dann düpiert da, als es doch nicht klappte. „Hasan musste dem Spieler ein Signal geben, dass Bayern München komplett hinter ihm steht“, erklärte Rummenigge.

Autogramme gibt Leroy Sané gern, Auskunft über seine Zukunft eher nicht.

Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Ein solches Signal hat nun auch Sané erhalten, der sich in Manchester trotz eines Vertrags bis 2021 der Rückendeckung seines Trainers Pep Guardiola nicht mehr sicher sein kann. In der Schlussphase der Saison saß er meist auf der Bank, in den Viertelfinal-Spielen der Champions League gegen Tottenham Hotspur kam er auf ganze sieben Einsatz-Minuten.

In München dagegen könnte er gemeinsam mit Serge Gnabry und Kingsley Coman eine Hochgeschwindigkeits-Offensive bilden, die jede Abwehr in größte Nöte stürzen dürfte. Aber will er das auch?

Ilkay Gündogan glaubt, dass Sané in Manchester bleibt

Sané vermeidet nicht nur in Aachen jegliche Aussage dazu, im Trainingslager in Venlo geht er den Journalisten konsequent aus dem Weg. Deswegen müssen andere über ihn sprechen.

Ilkay Gündogan etwa, bei der Nationalmannschaft und in Manchester sein Mitspieler: „Ich weiß nicht viel, aber ich weiß ein bisschen, ich habe mich mit ihm unterhalten“, verriet der Mittelfeldspieler. „Er hat mir nicht den Anschein gemacht, dass er unbedingt weg will, und der Verein will ihn auch nicht unbedingt abgeben. Ich gehe davon aus, dass Leroy bleibt und würde mich natürlich darüber freuen.“

Auch Manuel Neuer äußerte sich. Ob er als Kapitän bei den Bayern und dem DFB ja helfen könnte, den Wechsel einzufädeln, und der wie Sané eine Schalker Vergangenheit hat.

Als Sané noch Balljunge auf Schalke war

„Ich habe mit Leroy auf Schalke nicht zusammengespielt, er war damals Balljunge, als ich im Tor stand“, wehrt Neuer ab. Und über das Thema habe man nicht miteinander gesprochen: „Leroy ist auch erfahren, er hat ja schon bei zwei Klubs gespielt. Deswegen denke ich auch, dass er gut beraten ist und selbst weiß, was er möchte.“

Beraten wird Sané bislang von seinem Vater, dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Souleyman Sané, und seiner Mutter Regina Weber, Rekordmeisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik. Nun soll der Schwede Claes Elefalk hinzu stoßen, der schon half, David Beckham zum globalen Star aufzubauen. Praktisch: Seine Beratungsagentur ACC hat bereits einen Sitz in München.