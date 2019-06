Cristiano Ronaldo will Europameister Portugal zum nächsten Titel führen

Nations League So spielen Ronaldo, van Dijk und Co. um den nächsten Titel

Berlin. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland liegt bereits ein Jahr zurück, auf die nächste Europameisterschaft muss noch ein Jahr gewartet werden. Ein Titel wird in diesem Sommer dennoch vergeben. Erstmals geht es um einen Erfolg in der Nations League. Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Wettbewerb.

Welche Mannschaften spielen um den Titel?

Für das Halbfinale haben sich folgende vier Mannschaften qualifiziert: Europameister Portugal, der WM-Vierte England, die Schweiz und die Niederlande. Alle vier Teams gewannen ihre Gruppen in der Liga A, der höchsten von insgesamt vier Ligen in der Nations League.

Wo und wann finden die Spiele statt?

Italien, Polen und Portugal hatten sich um die Austragung der Finalrunde beworben. Den Zuschlag erhielt Portugal aufgrund des Sieges in seiner Gruppe vor Italien und Polen.

Los geht es mit dem ersten Halbfinale zwischen Portugal und der Schweiz am Mittwoch (5. Juni) in Porto, einen Tag später spielen die Niederlande und England in Guimaraes gegeneinander. Anstoß für beide Partien ist 20.45 Uhr.

Pfingstsonntag ist der Finaltag. Bereits um 15 Uhr wird in Guimaraes das Spiel um Platz drei angepfiffen, das Finale steigt dann um 20.45 Uhr in Porto.

Wo kann ich die Finalrunde live sehen?

Alle Spiele werden live im Internet per Stream von DAZN (kostenpflichtig) übertragen. Das Endspiel ist außerdem im ZDF zu sehen.

Warum ist die deutsche Mannschaft nicht dabei?

Das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde nur Gruppenletzter hinter den Niederlanden (2:2, 0:3) und Weltmeister Frankreich (0:0, 1:2). Dadurch stieg die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in die Liga B ab und spielt in der zweiten Auflage der Nations League ab Herbst 2020 um den Wiederaufstieg in die Liga A.

Welche Stars sind dabei?

Trotz der langen Saison haben die Nationaltrainer ihre nahezu bestmöglichen Kader nominiert. Portugal wird vom fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo angeführt, bei den Engländern ist der gerade von einer Knöchelverletzung genesene WM-Torschützenkönig Harry Kane dabei, trotz des erst am Sonnabend verlorenen Champions-League-Finales gegen den FC Liverpool.

Bei den Niederländern mischt neben den Ajax-Stars Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt auch Star-Verteidiger und Champions-League-Sieger Virgil van Dijk mit.

Was gibt es zu gewinnen?

Der Sieger erhält einen 71 Zentimeter großen Silberpokal, der für den Wettbewerb neu geschaffen wurde. Außerdem kann sich der erste Nations-League-Sieger über 10,5 Millionen Euro freuen.

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat sich mit der Nations-League-Trophäe schon angefreundet.

Foto: Niall Carson / picture alliance / empics

Der unterlegene Finalist erhält noch neun Millionen Euro, der Drittplatzierte acht, und der Vierte streicht immerhin noch sieben Millionen Euro ein.

Geht es auch um Tickets für die Europameisterschaft 2020?

Nein. 20 der 24 EM-Plätze werden auf dem üblichen Weg durch die Qualifikation ermittelt: Die jeweils zehn Gruppensieger und -zweiten lösen ein EM-Ticket.

Die vier restlichen Teilnehmer werden dann im Play-off der Nations League im März 2020 ausgespielt. Die jeweils vier besten, noch nicht für die EM qualifizierten Teams aus jeder Nations-League-Division (A bis D) treten dann gegeneinander an.

Welche Neuerungen gibt es?

Bei der Finalrunde der Nations League wird der Video-Schiedsrichterassistent (VAR) seine Premiere bei einem Uefa-Wettbewerb für Nationalmannschaften feiern. Kommt es zur Verlängerung, darf jede Mannschaft zudem einen vierten Spieler einwechseln.