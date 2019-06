Klopps Untreue wird belohnt

Am Triumph von Madrid zeigt sich auch die Weiterentwicklung des Trainers Jürgen Klopp, meint Sportredakteur Michael Färber.

Berlin. Jürgen Klopp ist also endlich am Ziel. Als fünfter deutscher Trainer nach Udo Lattek, Dettmar Cramer, Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes hat er seinen Platz in der Historie der Champions League gesichert, die einst als Europapokal der Landesmeister begann.

Wie groß seine Sehnsucht nach diesem einen großen Titel, dem größten im europäischen Klubfußball, gewesen ist, lässt sich daran erkennen, dass der 51 Jahre alte Stuttgarter untreu geworden ist. Nicht seiner Frau Ulla gegenüber, der er den Triumph von Madrid ausdrücklich widmete.

Abtrünnig wurde er ausgerechnet im Finale jenem Fußball, der ihn in Deutschland, in Europa, ja weltweit bekannt gemacht hat. Pressing, den Gegner früh attackieren, ihn zu Fehlern zwingen, um dann mit geradlinigem und pfeilschnellem Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen – diesen Stil pflegen Klopp-Teams.

Klopp offenbart Pragmatismus

Nicht in Madrid, nicht gegen Tottenham. Was Klopp dort seiner Mannschaft verordnete, war ein Abwehrbollwerk. Defensivarbeit eines Teams, das in den K.o.-Runden, vor allem im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona, noch begeistert hatte mit Emotionalität, Leidenschaft, Willen.

Gegen Tottenham war Pragmatismus der Begleiter der „Reds“. Ungewöhnlich, aber erfolgreich. Und anders als noch bei der Final-Niederlage vor einem Jahr gegen Real Madrid, als seine Mannschaft gegen einen abgezockten Titelverteidiger gern mal ins offene Messer lief.

Nun also die Verwandlung Liverpools im Mertesacker’schen Sinne: lieber erfolgreich sein als schön spielen und verlieren.

Klopp hat Liverpool weiterentwickelt

So ist der Endspiel-Erfolg auch ein Beleg dafür, dass es Klopp gelang, sich weiterzuentwickeln – und damit auch seine Mannschaft. Dies war ihm bei Borussia Dortmund nach dem Double-Gewinn 2012 nicht gelungen.

Allein die richtigen Lehren aus der Pleite vom Vorjahr gezogen zu haben, macht Klopp spätestens jetzt zu einem großen Trainer. Auch weil der Kader überlegt verstärkt wurde, anstatt mit Euro in dreistelliger Millionenhöhe einfach nur um sich zu schmeißen.

Die Investitionen in Torwart Alisson oder Abwehrspieler Virgil van Dijk, dem derzeit wohl besten Verteidiger der Welt, haben sich ausgezahlt. Laut Datenbank Opta gelang es in den vergangenen 64 Liverpooler Partien keinem Gegenspieler, am Niederländer vorbeizudribbeln.

Sich selbst bleibt Klopp treu

Für Klopp selbst war der Erfolg von Madrid nicht minder wichtig als für den FC Liverpool. Freudestrahlend sang er „Let’s talk about six“ – lass uns über die Sechs reden. Seine sechs verlorenen Finals, die den Weg zu Liverpools sechstem Triumph in Europa vorausgingen.

Momente, in denen Klopp zeigte, wie treu er sich selbst geblieben ist.