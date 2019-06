Klopp widmet die Goldmedaille seiner Frau

Liverpools Coach Jürgen Klopp feiert den ersten Champions-League-Sieg – und denkt im Moment seines größten Erfolges an seine Frau Ulla.

Berlin. Als der große Triumph endlich erreicht war, dachte Jürgen Klopp zunächst an Mauricio Pochettino. Der Trainer des FC Liverpool gab seinem Gegenüber von Tottenham Hotspur die Hand, erst danach machte sich Klopp auf zu seinen Spielern, um mit ihnen vor der Fankurve zu feiern.

„Wir haben immer nur etwas zu gewinnen gehabt“, sagte Klopp in der Nacht nach dem 2:0 (1:0) gegen den Rivalen aus der englischen Premier League: „Doch dann führst du im Finale 1:0 und merkst: Hoppla, plötzlich hast du etwas zu verlieren.“

Doch seine Mannschaft gab den Henkelpott nicht mehr her. Mohamed Salah mit einem verwandelten Handelfmeter nach nicht einmal zwei Minuten und Divock Origi in der 87. Minute sorgten für den sechsten Erfolg der „Reds“ in der Königsklasse.

Klopp geht mit Gold in den Urlaub

Wieviel Klopp dieser Titel bedeutet, offenbarte er nach der ersten Jubelarie noch in den Stadionkatakomben. „Meine Familie ist immer mit der Silbermedaille in Urlaub gefahren“, dachte der 51-Jährige vor allem an seine Ehefrau Ulla: „Diesmal ist es anders, diesmal ist es Gold, das werden wir genießen. Ich bin froh, dass ich meiner Frau die Goldmedaille schenken konnte.“

Seine ersten zwei Finals in der Champions League hatte Klopp noch verloren: 2013 mit Borussia Dortmund (1:2) und 2018 mit Liverpool gegen Real Madrid (1:3).

Warum es im dritten Anlauf endlich klappte, erklärte Klopp wie folgt: „Wir haben wenigstens mal kein Pech gehabt. Auch kein Glück, vor allem aber kein Pech, das hat schon gerecht.“