Die 20 größten Final-Momente der Champions League

Berlin. Das Finale der Champions League – es ist das größte Spiel im europäischen Klub-Fußball. Es ist die Zeit für Helden, gefeierte wie auch tragische. Für Momente für die Fußball-Ewigkeit.

Die Morgenpost blickt zurück auf die 20 schönsten, dramatischsten und spektakulärsten Final-Momente der europäischen Königsklasse, die einst als Europapokal der Landesmeister ihren Siegeszug begann.

2013: Das deutsche Finale

Wembley, das Mekka des Fußballs in Europa, vor allem von britischen Fans fast schon als Heiligtum verehrt. Und dann sind es zwei deutsche Mannschaften, die in jenem Mai-Sonnabend um Europas Fußball-Krone spielen sollten.

Arjen Robben (l.) überwindet Dortmunds Torwart Roman Weidenfeller - Bayern gewinnt 2013 die Champions League

Foto: sampics / picture alliance / sampics / Christina Pahnke

Hier der FC Bayern, noch vor einem Jahr tragischer Verlierer im „Finale dahoam“ gegen den FC Chelsea, dort Borussia Dortmund, eine Mannschaft, deren Leidenschaft – von Trainer Jürgen Klopp angeführt – halb Europa begeisterte.

Heraus kam eines der besten Finals in der inzwischen 64-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. Mit einem überragenden Arjen Robben, der nicht nur die Bayern-Führung durch Mario Mandzukic vorbereitete, sondern – nach Ilkay Gündogans Elfmeter zum Ausgleich – auch den Siegtreffer nach Vorlage von Franck Ribéry erzielte. Wembley war um ein Fußball-Fest reicher, und die Bayern dank „Robbery“ auf dem Weg zum ersten Triple der Vereinsgeschichte.

1983: Felix, der Glückliche

Es ist heute wirklich nur schwer zu glauben, aber der Hamburger SV war tatsächlich die Nummer eins in Europa. Echt ehrlich. Ist aber auch schon 36 Jahre her. Und Schauplatz dieses für den HSV einmaligen Triumphs war Athen.

Hamburgs Felix Magath (r.) erzielte 1983 in Athen das einzige Tor.

Foto: SVEN SIMON / picture alliance / Sven Simon

Felix Magath zimmerte den Ball in den rechten Winkel, vorbei an Dino Zoff, Italiens Fußball-Legende von Juventus Turin. Nach neun Minuten. Grund genug für Zweifler Magath, schon jetzt an dramatische 81 Rest-Minuten zu glauben. Doch der HSV unter der Trainer-Legende Ernst Happel hielt Stand.

Der wirkliche Glücksmoment war jedoch ein anderer. Denn die Vorbereitung zu Magaths goldenem Tor wäre fast einer Slapsticknummer zum Opfer gefallen. Im Mittelfeld hatten sich Manfred Kaltz und Jürgen Groh fast über den Haufen gerannt. Erst im letzten Moment konnte Groh ausweichen und den Ball weiter auf Magath spielen.

2005: Lex Liverpool

Das Schöne am Fußball ist: Oft geschehen Dinge, die sich nicht erklären lassen. Wer das Finale von Istanbul mit Begriffen wie „unglaublich“ oder „sensationell“ charakterisiert, ist immer noch weit von jenem Spektakel entfernt, das der FC Liverpool und der AC Mailand auf den Rasen brachten.

Liverpools Dietmar Hamann (l.) stoppt 2005 Mailands Gennaro Gattuso.

Foto: ULMER/Markus Ulmer / picture-alliance / Pressefoto ULMER

Die Italiener führten bereits 3:0, Liverpool brauchte – angeführt von Dietmar Hamann – ganze sechs Minuten, um auszugleichen. Das Drama erreichte im Elfmeterschießen seinen Höhepunkt, das die „Reds“ für sich entschieden – nachdem sie auch hier erst zurückgelegen hatten.

Das wirklich Erstaunliche ist jedoch: Da sich Liverpool über die Premier League nicht wieder für die Königsklasse qualifizieren konnten, entschied die Europäische Fußball-Union Uefa, den Titelverteidiger automatisch für die Gruppenphase zu setzen.

1960: Hessisches Schützenfest

Als Videobeweise noch nicht einmal eine Utopie waren, ereignete sich im Hampden-Park von Glasgow etwas wahrhaft Historisches. Mit Eintracht Frankfurt stand erstmals eine deutsche Mannschaft im Endspiel. Und lieferte ein „Jahrhundertspiel“ ab.

Es war das ungleiche Duell von Amateuren gegen Real Madrid, gespickt mit den damals besten Berufsfußballern der Welt. Allein bei Namen wie Alfredo Di Stefano und Ferenc Puskas leuchten die Augen zahlreicher Fußball-Fans noch heute.

Das Bemerkenswerte, das die 135.000 Zuschauer erlebten, war nicht die Führung der Eintracht durch Richard Kress nach neun Minuten. Es waren die drei Tore, die den Frankfurtern beim 3:7 gegen den Mythos Real gelangen. Noch heute ist man voll des Lobes für diese Eintracht, die Teil des torreichsten Finales gewesen ist.

2015: Wir fahren nach Berlin

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. So dachten die Fans des FC Barcelona und von Juventus Turin. Zwei Ikonen des europäischen Klub-Fußballs, die dafür sorgten, dass das erste Finale im Olympiastadion ein rauschendes wurde.

Barca angeführt von Lionel Messi, Neymar und Luis Suarez, dagegen Juventus mit den Alt-Meistern Andrea Pirlo und Torwart Gianluigi Buffon. Spanische Fans, deren fröhlicher Gesang ihre Mannschaft nach vorn trieb, auf der anderen Seite italienische Leidenschaft, bereit für den ganz großen Triumph. Es sollte das ganz große Drama werden.

Barcelonas Superstar Lionel Messi als Triumphator im Olympiastadion.

Foto: Mika Volkmann / picture alliance / Mika

Angeführt von einem überragenden Messi gestattete Barcelona den Italienern lediglich beim Ausgleich einen Moment, um an den Henkelpott zu glauben. Am Ende feierten die Spanier ein 3:1.

Geblieben ist das Bild von Andrea Pirlo, der mit Tränen in den Augen nach seinem letzten Spiel für Juventus zusah, wie Xavi nach seinem letzten Auftritt für Barcelona den Pott in den Berliner Nachthimmel streckte und dem Triple-Sieger fair applaudierte. Als einziger im Turiner Tross. Welch ein Sportsmann.

1986: Der Zauberer von Sevilla

Nett gefragt hatte der Balljunge, dabei immer wieder auf die Handschuhe gezeigt. Alles, was Helmuth Duckadam zurückgab, war ein Kopfschütteln. Dieses Paar Handschuhe konnte er nicht hergeben. Aus gutem Grund.

Schon dass sich der rumänische Meister Steaua Bukarest bis ins Finale gespielt hatte, glich einer Sensation. Und dann das: Egal, wohin die Spanier auch schossen, Duckadams Handschuhe waren schon da. 0:0 nach 90 Minuten, torlos auch nach der Verlängerung, in der es nur in Richtung Duckadam ging.

Dann das Elfmeterschießen. Wieder hielt Duckadam, vier Mal. Barcelona verzweifelte, während Steaua in einem Meer aus Jubel versank. Nie wieder sollte ein Torwart seinen Kasten derart sauber halten.

1997: „Lupfen! JETZT!"

Worte reichen manchmal, um nur noch schemenhafte Erinnerungen wieder zu einem klaren Bild zusammenzusetzen. Das legendäre „Aus, Aus, Aus“ von Herbert Zimmermann nach dem deutschen WM-Sieg 1954 zählt ohne Zweifel dazu.

Der Dortmunder Lars Ricken (l.) sorgt bei Turins Didier Deschamps für Angstschweiß.

Foto: Rauchensteiner/Augenklick / picture alliance / Augenklick/Rauchensteiner

Knapp 43 Jahre später hatte Lars Ricken gerade erst den Rasen des Münchner Olympiastadions betreten, als Marcel Reif jene Worte rief, die einen der spektakulärsten Champions-League-Momente ankündigen sollte. 16 Sekunden war Ricken gerade auf dem Feld, als er den Ball auf die Reise schickte.

Eine Bogenlampe aus 25 Metern, die über den verdutzten Angelo Peruzzi hinweg ins Tor segeln sollte. Hinein in die Dortmunder Glückseligkeit und zum Entsetzen des Titelverteidigers.

Borussia Dortmund schlägt Juventus Turin mit 3:1. Dank des Geniestreiches des erst 20 Jahre alten Ricken.

1976: Ein Schnaps für den Titel

Karl-Heinz Rummenigge und Nervosität? Das kann sich doch nur um Fake News handeln. 1976 war es Realität, mit 20 Jahren darf man ja auch schon mal aufgeregt sein vor einem so großen Endspiel.

Doch der Vollblutstürmer, seinerzeit noch Rotbäckchen gerufen, hatte seine Nerven eben nicht im Griff. Dass er gleich für die Bayern das Finale gegen AS St. Etienne bestreiten sollte – ein Ding der Unmöglichkeit.

Es half nicht, ein Cognac musste her. Nein, gleich zwei. Rummenigge konnte spielen und half mit, dass die Bayern den Titel-Hattrick als zweite Mannschaft nach Ajax Amsterdam schafften. Den Siegtreffer zum 1:0 schoss Franz „Bulle“ Roth.

2018: Königlicher Hattrick

Wenn es einen Klub gibt, der untrennbar mit dem Europapokal der Landesmeister verbunden ist, dann ist es Real Madrid. Nicht nur wegen der immer noch legendären ersten fünf Jahre des Wettbewerbs, in denen Real nicht vom europäischen Thron zu stoßen war.

Cristiano Ronaldo gewann fünf Mal die Champions League.

Foto: Pavel Golovkin / picture alliance/AP Photo

So war es fast nur logisch, dass es den Madrilenen vorbehalten war, auch in der Champions League als erstes Team nicht nur eine erfolgreiche Titelverteidigung, sondern 2018 auch den ersten Hattrick des 1992 umstrukturierten Wettstreits zu feiern.

Mittendrin ein gewisser Cristiano Ronaldo, der als erster Profi fünf Mal die Champions League gewann. Die Nummer eins ist der ehrgeizige Portugiese dennoch nicht. Der Spanier Francisco Gento hat noch einen Titel mehr.

1962: Guttmanns Fluch

Es ging um Geld. Das ist im heutigen Milliardengeschäft Profifußball nichts Neues, 1962 war es jedoch bei weitem nicht alltäglich. Gerade hatte Benfica Lissabon seinen Landesmeister-Erfolg vom Vorjahr wiederholt, mit einem unglaublichen 5:3 gegen Real Madrid. Ein Spiel, in dem der Stern von Benficas Eusebio aufging.

Die Portugiesen waren die Könige von Europa, da traf sie das Orakel ihres Trainers. Der Ungar Bela Guttmann forderte nach dem Triumph von Amsterdam mehr Geld, Benficas Klubboss Antonio Vidal blieb jedoch hart. Überliefert sind dann folgende Worte des Coaches: „Nicht in hundert Jahren wird Benfica noch mal einen Europapokal gewinnen.“

Guttmann wurde damals ausgelacht – und Benfica verlor seitdem alle seine acht folgenden Europapokal-Endspiele (fünf im Landesmeister-Cup, dreimal in Uefa-Pokal bzw. Europa League).

2001: Geburtsstunde des Titans

„Immer weitermachen.“ Oliver Kahns Appell an seine Mannschaft ist längst zu einem geflügelten Wort im Fußball geworden. Im Finale von Mailand machte Kahn so lange weiter, bis der Titel endlich gewonnen war.

Bayern-Torwart Oliber Kahn hält 2001 drei Elfmeter gegen den FC Valencia.

Foto: SVEN SIMON / picture alliance / Sven Simon

In absoluter Weltklassemanier hielt Kahn drei Elfmeter gegen den FC Valencia, erhielt bei einer Parade sogar die Unterstützung der Latte. Bayerns vierter Titel war perfekt, der Torwart-Titan war geboren.

Das wirklich dramatische an diesem Finale: Zu den 14 Elfmetern beim Showdown gesellten sich noch drei Strafstöße in der regulären Spielzeit dazu. Nie gab es mehr, auch wenn nur zwei verwandelt wurden, durch Gaizka Mendieta und Stefan Effenberg. Mehmet Scholl verschoss seinen für die Bayern.

1985: Die schwärzeste Stunde

Was zu einem Fußballfest werden sollte, endete in der größten Tragödie des Wettbewerbs. Die Bilder, die am 16. Mai 1985 in die Wohnzimmer flimmerten, haben sich für immer ins Gedächtnis eingebrannt,

Als Fans von Juventus Turin Steine in den Fanblock des FC Liverpool werfen, beginnt die Katastrophe im Brüsseler Heyselstadion. Englische Fans versuchen daraufhin, den Juve-Fanblock zu stürmen. Die panische Flucht der Turiner Anhänger endet an einer Mauer, die unter der Last zusammenbricht und einen Teil der später 39 Todesopfer unter sich begräbt.

Das Spiel findet trotzdem statt, Turin schlägt Liverpool 1:0. Es ist die größte Niederlage des Fußballs.

1969: Die deutsche Premiere

Jetzt sind echte Fußball-Kenner gefragt. Geboren in Düren, gespielt für den 1. FC Köln, AS Rom, den AC Mailand und Tennis Borussia. Wer jetzt an Karl-Heinz Schnellinger denkt, liegt goldrichtig.

Was ihn so einzigartig macht? Der spätere Generalvertreter für Einbauküchen war der erste deutsche Spieler, der den Henkelpott gewann.

In Madrid triumphierte Schnellinger an der Seite von Giovanni Trapattoni, Gianni Rivera und Kurt Hamrin mit 4:1 gegen Ajax Amsterdam. Es war der zweite Erfolg für den AC Mailand nach 1963.

2008: Die Tränen des Capitanos

Er würde nur die großen Titel gewinnen, hatte Rudi Völler nach seinem Erfolg 1993 mit Olympique Marseille im Überschwang getönt. Der Stürmer war gerade Europacup-Sieger geworden, nur deutscher Meister wurde er nie.

Genau anders verhielt es sich bei Michael Ballack. fast schon besessen hechelte der Capitano der deutschen Nationalmannschaft dem großen europäischen Triumph hinterher. Dichter als 2008 in Moskau kam er dem Triumph jedoch nie.

Im Dauerregen der russischen Hauptstadt scheiterte er mit dem FC Chelsea nach Elfmeterschießen an Manchester United. Weil Nicolas Anelka im entscheidenden Moment an Torwart Edwin van der Sar gescheitert war. Selbst der Regen konnte Ballacks Tränen nicht verstecken.

1999: Ein Spiel dauert 92 Minuten

Franz Beckenbauer war schon auf dem Weg zur Siegerehrung und nahm Glückwünsche entgegen. Und verpasste damit die Mutter aller Niederlagen in der Königsklasse.

In 102 Sekunden verspielten die Bayern alles, was sie sich als überlegene Mannschaft gegen Manchester United erarbeitet hatten. Mario Baslers Führungstreffer zu Beispiel. Dann kamen Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer und rissen die Münchner aus allen Träumen – in der Nachspielzeit.

ManUnited-Coach Sir Alex Ferguson rief nur noch: „That’s football, bloody hell!“ Für die Bayern war jene Nacht von Barcelona die Hölle.

1961: Verhextes Wankdorf

Mit der ungarischen Nationalelf hatten Sandor Kocsis und Zoltan Czibor im WM-Finale 1954 gegen Deutschland schon eine schmerzliche Niederlage in Bern erlebt.

Im Jahr 1961 kehrten sie mit dem FC Barcelona zum Landesmeister-Finale ins Wankdorf-Stadion zurück. Jetzt musste es aber klappen mit dem Titel, schließlich war man Favorit gegen Benfica Lissabon. Und es begann wie sieben Jahre zuvor.

Kocsis bringt Barca mit 1:0 in Führung, auch Czibor trifft. Doch dazwischen lagen die drei Treffer für die Portugiesen. Wieder mussten die beiden Ungarn mit einer Niederlage aus Bern abreisen. Wieder war es ein 2:3. Es war wie verhext.

1993: Der erkaufte Triumph

Kaum war die erste Saison in dem in Champions League umbenannten Europapokal der Landesmeister vorbei, gab es auch schon den ersten Skandal.

Beim Erfolg von Olympique Marseille im Mai 1993 in München ahnten viele bereits, was kommen würde. Vier Tage nach dem 1:0 gegen den AC Mailand wurde Olympique der Beeinflussung von Spielergebnissen beschuldigt.

Marseilles Präsident Bernard Tapie hatte Bestechungsgelder gezahlt, um den französischen Titel schneller zu gewinnen und so Kräfte für die Königsklasse sparen zu können. Olympique wurde für die Champions League gesperrt, der nationale Titel wurde aberkannt.

1974: Das zweite Finale

Verzweiflung ist wohl das richtige Wort, um diese letzte Minute in der Verlängerung des Finales von Brüssel am besten zu beschreiben. Verzweiflung, die Georg Schwarzenbeck 20 Sekunden vor Abpfiff veranlasste, den Ball einfach aufs Tor zu hämmern.

Das 1:1 für die Bayern gegen Atlético Madrid, das schon zum Feiern ansetzen wollte. Und im Wiederholungsspiel – ein Elfmeterschießen gab es damals noch nicht – von den Münchnern vernichtend geschlagen wurde.

Uli Hoeneß, zweimal Gerd Müller und noch einmal Hoeneß sicherten den ersten Triumph für die Bayern. Nie wieder sollte ein Finale in der europäischen Königsklasse zwei Partien benötigen.

1987: Auf die Hacke getrieben

Der große Pelé schwärmte vom schönsten Tor der Fußball-Geschichte – wenn sich Rabah Madjer nicht noch umgedreht hätte, um zu schauen, ob der Ball nach seinem Hackentrick auch wirklich ins Tor geht.

Rabah Madjer (Mitte) trifft zum Entsetzen der Bayern-Profis mit der Hacke für den FC Porto.

Foto: Peter Robinson / picture alliance / empics

Dem Stürmer des FC Porto tut der Brasilianer damit jedoch großes Unrecht. Madjers Treffer 1987 in Wien brachte den FC Bayern derart aus dem Konzept, dass die Münchner Ludwig Kögls Führung noch komplett verspielten und 1:2 verloren. Die bereits elf Jahre dauernde Durststrecke auf dem Weg zum vierten Titel sollte weitergehen.

Man stelle sich nur einmal vor, Madjer wäre jubelnd abgedreht, ohne sich umzuschauen – und der Ball wäre am Tor vorbeigekullert.