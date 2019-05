DFB Pokal: So feiern die Fans von RB Leipzig und FC Bayern München

RB Leipzig spielt am Abend im Olympiastadion im Pokalfinale gegen Bayern München. So bereiten sich die Fans auf das Spiel vor.

+++ 14.15 Uhr RB-Geschäftsführer auf der Bühne +++

Berlin. Besuch am Breitscheidplatz: RB-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Vereinsrepräsentant Perry Bräutigam sind da. Letzterer wird heute Abend den Pokal mit Giovane Elber ins Olympiastadion tragen. "Die Nacht war kurz, wir haben viele Termine heute, aber es sind schöne Termine", sagte Mintzlaff. Heute Morgen habe er das Team beim Frühstück gesehen. Sein Fazit: "Die Mannschaft ist hungrig, den Titel zu holen."

Besuch auf der Bühne: RB-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Vereinsrepräsentant Perry Bräutigam sind da.

Foto: Jessica Hanack

+++ 14.08 Uhr Fans feiern friedlich +++

Mehrere Stunden vor dem Anpfiff des DFB-Pokalfinals zwischen Bayern München und RB Leipzig haben sich im Zentrum Berlins Fans beider Teams versammelt. Es sei ein "buntes und friedliches Miteinander", berichtete ein Polizeisprecher zum Zusammentreffen beider Fangruppierungen auf dem Breitscheidplatz in der Nähe des Bahnhofs Zoo.

Die Anhänger beider Mannschaften sollten sich eigentlich getrennt an verschiedenen Orten in der Stadt versammeln: die Bayern auf dem Alexanderplatz und die Leipzig-Fans auf dem Breitscheidplatz rund um die Gedächtniskirche. Diese Aufteilung sei auch unter Einbeziehung der Berliner Polizei erfolgt, hatte der Deutsche Fußball-Bund mitgeteilt.

+++ 14 Uhr Junggesellenabschied in Berlin +++

Junge Männer halten ein Fußballtor in die Höhe, doch es sind keine Bayern-Anhänger, die ins Olympiastadion wollen. Sie kommen aus Wolfenbüttel und feiern einen Junggesellenabschied in Berlin. Fast alle spielen selbst Fußball im SV Cramme. Team-Mitglied Manuel (27) heiratet am 8. Juni. Heute Abend sehen sie sich irgendwo in Berlin das DFB-Pokalfinale an und feiern dann weiter durch die Nacht.

+++ 13.58 Uhr Miss Sachsen 2018 auf der Bühne +++

Zwischen den Besuchern am Breitscheidplatz laufen immer wieder Menschen mit Schildern herum, die noch Tickets fürs Finale suchen. Kein Wunder: Die Karten sind schon lange ausverkauft, bei RB waren die Tickets innerhalb von nur drei Stunden weg.

Auf der Bühne gab es derweil gerade Besuch: Miss Germany 2017 - die Leipzigerin Soraya Kohlmann - und Miss Sachsen 2018 waren hier - und tippen natürlich beide auf einen Sieg von RB Leipzig.

Foto: Jessica Hanack

+++ 13.48 Uhr Fan zeigt größte RB-Fahne +++

Silvan Arndt war in dieser Saison bei jedem RB-Leipzig-Spiel dabei - natürlich immer mit seiner Riesenfahne. Die ist eine Sonderanfertigung mit Genehmigung des Vereins und "die größte originale RB-Fahne im Fanblock". Der Querfurter unterstützt die Leipziger seit 2011 und bezeichnet sich heute als "Hardcore-Fan". Sein Tipp fürs Finale: 2:0 für Leipzig. "Heute schlagen wir die Bayern", sagt Arndt.

+++ 13.40 Uhr Bayern-Fans feiern friedlich +++

Immer mehr Bayern-Anhänger sammeln sich an der "Alex-Oase". Erste Gesänge erklingen. Doch es geht friedlich und ruhig auf dem Alexanderplatz zu. Ein Fahrzeug der Feuerwehr und fünf Polizeiautos stehen nahe der Tram-Haltestelle. Straßenkünstler zeigen akrobatische Tricks, wirbeln über den Boden und ziehen ein Kreis von Zuschauern an.

+++ 13.33 Uhr Finale wird genderneutral gestaltet +++

Neuerung beim Pokalfinale: Besucher können beim Einlass zum Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig entscheiden, ob sie von einer Frau oder einem Mann kontrolliert werden möchten. Außerdem werden Unisex-Toiletten bereitgestellt, die alle Besucher des Pokalfinales unabhängig von ihrem Geschlecht benutzen können.

+++ 13.25 RB Leipzig macht sich fürs Finale warm +++

+++ 13.24 Uhr Fans geben Tipp ab +++

Gegen 13 Uhr kommen Holger (60) und Hauke (27) auf den Alexanderplatz. Die beiden Bayern-Fans sind Freitag aus Norddeutschland angereist und bleiben bis Montag. "2:1" für Bayern, so lautet die Prognose von Holger. Aber sicher ist er sich nicht. "Es wird ein spannendes Spiel." Er stammt aus Schleswig- Holstein, ist aber Zeit seines Lebens Anhänger des Münchener Klubs.

Holger und Hauke sind extra für das Finale nach Berlin gereist.

Foto: Sabine Flatau

+++ 12.49 Uhr RB-Fans hoffen auf Überraschung +++

Die RB-Leipzig-Fans Kathrin und Uwe Böhmig sind aus Südbrandenburg nach Berlin gekommen und optimistisch, dass ihr Team heute Abend den Pokal holen kann. "Gegen die Bayern ist es immer schwer", sagt Uwe Böhmig, "aber es wäre doch schön, wenn auch mal Leipzig gewinnt und nicht immer Bayern." Jetzt stimmen sie sich auf dem langsam voller werdenden Breitscheidplatz noch ein bisschen auf das Spiel ein, bevor es später mit dem Fanmarsch durch die Stadt Richtung Bahnhof Charlottenburg gehen soll. Heute Abend sind die beiden dann im Olympiastadion dabei.

Kathrin und Uwe Böhmig freuen sich auf das Finale.

Foto: Jessica Hanack

+++ 12.44 Uhr: Leipzig-Fans treffen sich auf Breitscheidplatz +++

Am Breitscheidplatz haben sich am Mittag die ersten Fans von RB Leipzig versammelt, noch ist die Stimmung aber ruhig. Ein DJ spielt Musik, auf einer Leinwand werden Highlights aus Fußballspielen der Leipziger gezeigt. In gut zwei Stunden soll von hier aus ein Fanmarsch in Richtung Bahnhof Charlottenburg starten. Noch bis 17 Uhr geht am Breitscheidplatz aber das Fest mit Live-Schalten zum Team, Torwandschießen, Kickern und mehr weiter.

Foto: Jessica Hanack

+++ 12.32 Uhr: Noch ist es ruhig auf dem Alexanderplatz +++

Kein Lärm, kein Fangesang, kein Schlachtruf - Touristen schlendern, Kunden strömen ins Kaufhaus und in die Läden ringsum. Doch die roten Jacken und Shirts mit der Aufschrift FC Bayern München leuchten überall. In kleinen Gruppen stehen die Anhänger des Bayerischen Spitzenklubs und warten, dass der Spielbeginn näher rückt.