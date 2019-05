Rangnick will mit RB Leipzig Geschichte schreiben

Berlin. Es war ein warmer Frühlingsabend in Berlin, an dem ein Feuerwerk den Himmel über dem Olympiastadion erleuchtete. Die Stars des FC Schalke 04 lagen sich glücklich in den Armen, stemmten die Trophäe in die Luft und feierten den 5:0-Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den MSV Duisburg ausgelassen. Auch ihr Trainer Ralf Rangnick war sichtlich glücklich, gab sich bei den Feierlichkeiten aber eher zurückhaltend.

Magath wurde vor dem Finale entlassen

Ins Endspiel hatte die Schalker Mannschaft noch Felix Magath geführt, mit einem 1:0-Halbfinalsieg beim FC Bayern München, ehe er entlassen wurde. So gewann sein Nachfolger im Mai 2011 den ersten nationalen Titel seiner Karriere, konnte diesen jedoch nicht als seinen alleinigen Triumph betrachten.

Acht Jahre später hat der Baumeister von RB Leipzig aber nun in der Hauptstadt die Chance, sein Lebenswerk zu krönen. Der 60-Jährige will mit dem Klub, der am vergangenen Sonntag zehn Jahre alt wurde, den ersten Titel in der noch so jungen Vereinshistorie holen. Im Finale gegen die Bayern kann Rangnick am Sonnabend (20 Uhr bei ARD und Sky) RB-Geschichte schreiben.

Salihamidzic erzielte Siegtreffer gegen Rangnick

Seit Wochen bereitet der Leipziger Sportdirektor und Trainer seine Mannschaft akribisch auf dieses Duell vor. Schon vor dem Halbfinale beim FC Augsburg, das RB in der Verlängerung mit 2:1 gewann, hatte er seinen Spielern aus eigener Erfahrung vom Reiz des Endspiels berichtet. Das „Flair eines Finales“, betonte Rangnick, sei „etwas ganz Besonderes“.

Zum ersten Mal als Trainer hatte er das Pokal-Spektakel in Berlin bereits 2005 erlebt, während seiner ersten Amtszeit bei Schalke 04. Damals verlor er mit dem Revierklub allerdings 1:2. Den Siegtreffer für den FC Bayern erzielte Hasan Salihamidzic, der seit 2017 Sportdirektor bei den Münchnern ist – und damit Rangnicks Kontrahent.

Zum zweiten Mal die Champions League erreicht

Rangnick hat beharrlich seinen eigenen Weg im deutschen Profifußball zurückgelegt, um Leipzig in die nationale Spitze zu führen. Zum zweiten Mal sicherte sich der Klub in der abgelaufenen Saison einen Platz in der Champions League, als Tabellendritter hinter Borussia Dortmund und dem Meister aus München. In der Branche genießt Rangnick zwar Wertschätzung für sein strategisches Verständnis, seinen Weitblick und seine Fachkenntnis. Doch diese Merkmale machen ihn nicht gleich deutschlandweit beliebt.

Zum einen, weil manche ihm etwas Oberlehrerhaftes zuschreiben. Zum anderen, weil der ehemalige Hoffenheimer für den umstrittensten Klub der Bundesliga arbeitet. Seit Juni 2012 ist er Sportdirektor von gleich zwei Vereinen, die aus dem Imperium des Getränkeherstellers Red Bull hervorgegangen sind: RB Salzburg und RB Leipzig.

Fast ein Durchmarsch in die Bundesliga

Gleich bei seinem Amtsantritt beurlaubte Rangnick bei den Sachsen Trainer Peter Pacult und ersetzte ihn durch Alexander Zorniger. Zu dieser Zeit spielte Leipzig noch in der Regionalliga. 2013 stieg der Klub in die 3. Liga auf, um ein Jahr später direkt in die 2. Bundesliga durchzumarschieren.

2016 gelang RB der Sprung in die Bundesliga, wo der Verein auf Anhieb Platz zwei belegte. Ein kometenhafter Aufstieg, der ohne das nötige Geld eines milliardenschweren Konzerns im Hintergrund kaum möglich gewesen wäre. Rangnick nutzte dabei die Möglichkeit, Spieler quasi Red-Bull-intern von Salzburg nach Leipzig zu transferieren.

Dazu gehören auch Torwart Peter Gulacsi, Innenverteidiger Dayot Upamecano und Mittelfeldspieler Naby Keita, der 2018 für eine Ablösesumme von rund 60 Millionen Euro zum FC Liverpool in die Premier League wechselte.

In Leipzig werden Spieler entwickelt

Dem Manager ist es immer wieder gelungen, Spieler zu entwickeln. Lukas Klostermann kam vom VfL Bochum, Marcel Halstenberg vom FC St. Pauli nach Leipzig – beide Außenverteidiger sind mittlerweile Nationalspieler. Für Stürmer Timo Werner zahlte Leipzig 14 Millionen Euro an den VfB Stuttgart. Das war 2016. Drei Jahre später soll der Nationalspieler rund 65 Millionen Euro kosten.

Der 23-Jährige besitzt bei RB noch einen Vertrag bis 2020, die Münchner sollen gute Chancen auf eine Verpflichtung haben. Das Finale wird zeigen, ob Werner seinen möglichen zukünftigen Arbeitgeber ärgern kann.

Höhepunkt seit der Vereinsgründung 2009

Für den FC Bayern ist die Teilnahme am Endspiel fast schon zur Routine geworden. Für RB Leipzig bedeutet dieses Spiel hingegen den Höhepunkt seit der Vereinsgründung 2009. Die Liga-Generalprobe zwischen den beiden Klubs am 11. Mai in Leipzig endete torlos.

Rangnick hat nun die Möglichkeit, in seinem – zumindest vorerst − letzten Spiel als RB-Trainer etwas Großes zu erreichen, ehe Hoffenheims Julian Nagelsmann im Sommer den Posten übernimmt, während sein Vorgänger weiter als Sportdirektor arbeitet.

Es wäre der bislang bemerkenswerteste Coup des RB-Machers, wenn er den Pokal Sonnabendabend zum zweiten Mal in seinen Händen halten könnte. In diesem Fall dürfte Rangnick den persönlichen Meilenstein seiner Karriere auch ausgiebig feiern.