BVB-Legende Manfred Burgsmüller ist tot

Dortmund. Der langjährige Bundesliga-Stürmer Manfred Burgsmüller ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Dies bestätigte sein ehemaliger Verein Borussia Dortmund am Montagabend via Twitter. Details nannte der Klub nicht.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung sei Burgsmüller bereits am Sonnabend in seiner Wohnung in Essen eines natürlichen Todes gestorben. „Ein ganz großer Borusse ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, Manni Burgsmüller“, schrieb der BVB bei Twitter.

Burgsmüller, der in 447 Bundesliga-Spielen 213 Tore erzielt hat und damit Rang vier der ewigen Torjägerliste der Liga belegt, spielte in seiner Karriere für Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund, den 1. FC Nürnberg und Werder Bremen. Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolvierte Burgsmüller drei Länderspiele.

Mit Otto Rehhagel in Bremen deutscher Meister geworden

1988 wurde Burgsmüller mit Bremen deutscher Meister, zudem stand er mit Werder zweimal im DFB-Pokalfinale. Mit 135 Treffern ist er bis heute der erfolgreichste Bundesliga-Torschütze des BVB.

Im Anschluss an seine Karriere als Fußballer wagte Burgsmüller einen Anlauf im American Football. Als Kicker des Düsseldorfer Teams Rhein Fire feierte er in der Zeit von 1996 bis 2002 mehrere Erfolge, zuletzt war Burgsmüller im Sportmarketing aktiv.

Bekannt war Burgsmüller für seine Schlitzohrigkeit: So stieß er 1986 Kaiserslauterns Torwart Gerry Ehrmann den Ball aus den Händen und schoss ihn zum 2:0-Sieg ins Tor.