Bayern und Dortmund rüsten auf für das nächste Duell

München. Während die Kollegen feierten, saß Jerome Boateng etwas allein gelassen mit seinen Zwillingstöchtern Lamia und Soley am Fuß des Meisterpodests. Franck Ribéry weinte, ihm versagte die Stimme. „Dankeschön“, krächzte er, „die Familie Ribéry liebt euch! Mia san mia!“ Auch bei Arjen Robben, der zweiten Hälfte der legendären Flügelzange „Robbery“, kullerten die Tränen nach dem siebten Meistertitel von Bayern München in Folge. Während sie nach ihren Treffern zum 4:1 und 5:1 gegen Eintracht Frankfurt mit Donner und Doria verabschiedet wurden, wird der 30 Jahre alte Weltmeister von 2014 den Rekordmeister wohl im Sommer still und leise verlassen. Boatengs Dienste werden in München nicht mehr benötigt.

100 Millionen sind Hoeneß zu viel

„Wir werden nicht damit aufhören, die Mannschaft zu verändern“, kündigte Präsident Uli Hoeneß nach dem gewonnenen Titelkampf mit Borussia Dortmund an. Dabei will er aber nicht übertreiben. „Wir sind hier nicht bei Monopoly, sondern wir sind ein Fußballverein“, sagte er. Vor 100 Millionen Euro als Ablösesumme schreckt er zurück. 80 Millionen haben die Bayern in den französischen Nationalspieler Lucas Hernandez (23) von Atletico Madrid investiert, der im Sommer kommt. Außerdem wechseln dessen Landsmann Benjamin Pavard (23) für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart und Jann-Fiete Arp (19) vom Hamburger SV (drei Millionen Euro) an die Isar. Der Leipziger Timo Werner bleibt im Gespräch. „Der Umbruch wird weiter vorangetrieben“, kündigte Hoeneß an.

Vielleicht wirft es seinen Klub etwas zurück, dass das geplante Sponsorengeschäft mit dem Autokonzern BMW überraschend geplatzt ist. Wie der Rekordchampion kurz nach dem Vollzug der 29. Meisterschaft mitteilte, hat er die Gespräche über eine mögliche Partnerschaft „aufgrund fehlender Vertrauensbasis“ abgebrochen. Kolportiert worden war ein Gesamtvolumen in Höhe von 800 Millionen Euro.

Rummenigge lobt Trainer Kovac

Die Feier wollten sich die Münchner davon nicht verderben lassen. „Es ist eine ganz besondere Meisterschaft, weil wir zum ersten Mal an Weihnachten ganz weit weg waren“, verkündete Hoeneß. Etwas überraschend lobte der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge Niko Kovac, er gilt als schärfster Kritiker des Bayern-Trainers. Auf der Meisterparty vergaß er nicht, sich „ganz herzlich bei Niko“ zu bedanken, „das war deine erste Saison. Wenn man da deutscher Meister wird, ist das à la bonheur.“

Daraus zu schließen, die Chancen des gebürtigen Berliners, im Amt zu bleiben, seien gestiegen, wäre wohl verfehlt. Zumindest verfrüht. Das Publikum hatte ihn zwar gefeiert, aber anders als seine Vorgänger wurde er von der Mannschaft nicht in die Luft geworfen. Die Distanz zu den Spielern soll groß sein. Der 47-Jährige hat andererseits jetzt geliefert - trotz zwischenzeitlich neun Punkten Rückstand auf den BVB. „Diese Reaktion können nur große Champions zeigen. Deswegen möchte ich den Jungs herzlich danken“, sagte Kovac in seiner Party-Ansprache. Er blickte beim Feiern schon wieder voraus: „Wir wollen das Double holen!“ Das heißt: am Sonnabend (20 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen RB Leipzig auch den DFB-Pokal gewinnen.

Auch Dortmund verstärkt sein Team kräftig

Beim unterlegenen Konkurrenten Borussia Dortmund wurde noch weiter in die Zukunft geblickt. „Die Saison ist eine Verpflichtung und Motivation, im nächsten Jahr wieder anzugreifen und eine noch bessere Mannschaft aufzustellen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc. Lizenzspieler-Abteilungsleiter Sebastian Kehl hob das „große Potenzial“ der Mannschaft hervor und kündigte kampfeslustig an: „Borussia Dortmund ist ein Verein, der Titel gewinnen kann.“ Und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke versprach: „Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung.“

Dafür spricht, dass der Kader qualitativ verstärkt werden soll. Mit dem Gladbacher Thorgan Hazard ist man sich bereits einig. Es wird nur noch über die Ablösesumme verhandelt, sie soll bei rund 30 Millionen Euro liegen. Die Nationalspieler Julian Brandt (Bayer Leverkusen) und Nico Schulz (TSG Hoffenheim) sollen für jeweils rund 25 Millionen Euro folgen.