Wieder die Bayern – ein Armutszeugnis für die Bundesliga

Also wieder die Bayern. Zum siebten Mal in Folge. Meisterweizen im Mai – die Fans des Rekordmeisters werden ihr Bier zur Feier genießen. Doch schon beim zweiten Schluck wird man feststellen, wie schal das Getränk ist, wir lauwarm, wie abgestanden. Nein, es war keine berauschende Saison, die die Münchner hingelegt haben. Dass sie dennoch wieder mit der Schale von oben grüßen, ist nichts weiter als ein Armutszeugnis für die Bundesliga.

Lange waren die Bayern nicht mehr so schlagbar wie in der abgelaufenen Spielzeit. Eine Mannschaft, die schon seit Jahren auserzählt ist, die oft ohne überzeugende fußballerische Idee ihre Spiele bestritt (und dennoch meist gewann) – das muss die Konkurrenz auf den Plan rufen. Hat es aber nicht. Immer noch ergaben sich die Gegner zu leicht ihrem Schicksal. Gegen die Bayern? Bloß keine Klatsche kriegen. Die oftmalige Mutlosigkeit war in den Vorjahren, vor allem zu Zeiten von Trainer Pep Guardiola, nachvollziehbar. In dieser Saison war sie es nicht.

Dortmund gab 13 Punkte an die Bayern ab

Es ist bezeichnend, dass nur Borussia Dortmund es geschafft hat, den Titelkampf ein wenig spannend zu gestalten. Dies ist kein Qualitätsnachweis für das Oberhaus des deutschen Fußballs. Und selbst die Dortmunder werden sich kritische Fragen gefallen lassen müssen.

Neun Punkte lag der BVB vor den Bayern, deren 13 gaben sie in Richtung München im Laufe der Saison wieder ab. Mit dem Tiefpunkt, dass Dortmunds Trainer Lucien Favre zwischendurch den Kampf um die Schale sogar aufgegeben hatte. Erschütternd. So ist die Spannung im Titelrennen nur den nie sattelfesten Bayern zu verdanken. Den Bayern, wieder einmal.

Die Konkurrenz muss die Ehrfurcht ablegen

Die Münchner wiederum, allen voran das Führungs-Duo Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, werden sich überlegen müssen, wie sie ihren Klub für die international finanziellen Herausforderungen aufstellen wollen. Denn in der Champions League mehr als nur ein kleines Wörtchen mitzureden wie in diesem Jahr, das ist der Anspruch der Bayern. Er muss es sein.

Ein Durch-die-Bundesliga-zum-Titel-wurschteln wird in der kommenden Saison nicht mehr funktionieren. Es darf nicht noch einmal funktionieren. Die Bundesliga-Konkurrenz, nicht nur aus Dortmund, auch aus Leipzig oder Leverkusen, ist aufgefordert, endlich diese Ehrfurcht vor den schon lange nicht mehr so übermächtigen Bayern abzulegen. Für eine Bundesliga-Saison, die wirklich wieder spannend ist. Dann wird den Fans auch das Meisterweizen besser schmecken. Garantiert.