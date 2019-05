Saison-Endspurt So spannend ist das Finale in der Bundesliga

Berlin. Auf diesen Spieltag haben die Fußball-Fans in Deutschland gewartet. Und das seit zehn Jahren. Erstmals seit 2009 wird die deutsche Meisterschaft wieder am letzten, am 34. Spieltag entschieden. Damals hielt der VfL Wolfsburg den FC Bayern auf Distanz. Nun fordert Borussia Dortmund den Münchner Serienmeister heraus.

Wer wird deutscher Meister?

Die Ausgangslage ist klar: Den Bayern reicht am Sonnabend aufgrund der um 17 Treffer besseren Tordifferenz ein Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt, während Dortmund zeitgleich bei zwei Punkten Rückstand unbedingt einen Sieg bei Borussia Mönchengladbach benötigt. Die Bayern geben sich, ganz ihrem Mia-san-mia folgend, selbstbewusst. „Im Winter haben wir gehofft, dass wir die Chance bekommen, am letzten Spieltag Meister zu werden. Jetzt haben wir sie“, sagte Bayern-Trainer Niko Kovac. Neun Punkte lag der Titelverteidiger in der Hinrunde hinter dem BVB zurück. Nun sieht Kovac seine Mannschaft in der klar besseren Position: „Wir können es selbst entscheiden!“

Die Dortmunder wiederum wollen den Spitzenreiter ein letztes mal in dieser Saison unter Druck setzen. „Wenn wir in Führung gehen würden, könnte das etwas auslösen“, sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc. Ein frühes Dortmunder 1:0 – das könnte 650 Kilometer entfernt in den Köpfen der Münchner Stars zu Stress führen. „So eine Situation hatten wir noch nicht“, gab Münchens Thomas Müller zur Alles-oder-nichts-Situation zu.

Wo steht die Meisterschale?

Das Objekt der Begierde wartet am letzten Spieltag immer beim Tabellenführer, also dieses Jahr in München. Eine Kopie der Schale steht in Mönchengladbach bereit, sollte Dortmund die Bayern noch abfangen.

Holen die Bayern ihren 29. Titel, zugleich den siebten in Folge, wird DFL-Geschäftsführer Christian Seifert zusammen mit Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus die Ehrung in München vornehmen. Für den Fall der neunten Dortmunder Meisterschaft schreiten in Gladbach DFL-Präsident Reinhard Rauball, der auch Präsident von Borussia Dortmund ist, sowie Karl-Heinz Riedle zur Tat.

Wer gewinnt den Kampf um Europa?

Die Bayern, Dortmund und RB Leipzig stehen als Teilnehmer der Champions League längst fest. Doch dahinter tobt ein Dreikampf um den letzten Platz in der europäischen Königsklasse. Da es Mönchengladbach und Frankfurt mit den Titelkandidaten aus Dortmund und München zu tun haben, hofft Bayer Leverkusen beim Gastspiel im Olympiastadion gegen Hertha BSC, der lachende Dritte zu sein. Das Trio trennt gerade einmal ein mageres Pünktchen.

Dahinter gibt es mit Wolfsburg, der TSG Hoffenheim und Werder Bremen einen weiteren Dreikampf um die Europa League. Werder braucht gegen Leipzig unbedingt einen Sieg, Hoffenheim kann in Mainz schon ein Remis reichen sollten die Bremer nicht gewinnen und Wolfsburg gegen Augsburg verlieren.

Pikant: Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt, wochenlang aussichtsreicher Kandidat für den vierten Champions-League-Platz, könnte mit einer Niederlage in München die Saison ohne Europa-Ticket beenden.

Wer steigt in die Bundesliga auf?

Während Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg bereits abgestiegen sind und der VfB Stuttgart auf seinen Gegner in der Relegation wartet, steht nur der 1. FC Köln als Rückkehrer in die Bundesliga fest. Dahinter kämpfen am Sonntag der 1. FC Union und der SC Paderborn um den zweiten direkten Aufstiegsplatz.

Union braucht in Bochum einen Sieg und muss darauf hoffen, dass Paderborn nicht in Dresden gewinnt, dann wäre der Sprung in die Bundesliga geschafft. 5100 Union-Fans werden ihre Mannschafts ins Ruhrgebiet begleiten.

Bleibt Union Dritter, sollten sich die Fans den 23. und 27. Mai rot anstreichen. Dann steigen die beiden Relegationsspiele gegen den VfB Stuttgart. Union würde zunächst auswärts antreten, das Rückspiel findet dann in der Alten Försterei statt.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Alle neun Bundesliga-Partien des letzten Spieltages werden am Sonnabend zeitgleich um 15.30 Uhr angepfiffen und live beim Bezahlsender Sky zu sehen sein. Ausführliche Zusammenfassungen gibt es dann ab 18 Uhr in der ARD-„Sportschau“ und ab 22 Uhr im ZDF-„Sportstudio“.

Den Zweitliga-Showdown gibt es ebenfalls bei Sky zu sehen, Anstoß ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Zusammenfassungen der Spiele laufen am Sonntag ab 20.15 Uhr bei Sport1 und im frei empfangbaren Sky-Sender Sport News HD.