Bayerns erstes Ligafinale dahoam seit 19 Jahren

Leipzig. Uli Hoeneß hatte es sich schon im Mannschaftsbus, der vor dem Kabinenausgang der Leipziger Arena parkte, bequem gemacht, stieg dann nochmal aus. Bewaffnet. Mit einem Handy in der Hand. Der Bayern-Präsident zeigte den Reportern einen Screenshot des Aufregers des Tages beim 0:0 der Münchner gegen die Sachsen-Bullen. Es war eine Beweisführung zu seiner Sicht der Dinge. Die aber war und ist falsch.

Der Reihe nach: Leon Goretzkas 1:0 in der 49. Minute wird wegen einer Abseitsüberprüfung mittels Videobeweis gecheckt. Zwei Minuten für die Bayern zwischen Hoffen und Bangen, zwischen möglicher Meisterschaft und Doch-Nicht-Gefühl, dann erhält Schiedsrichter Manuel Gräfe das Signal von Videoschiedsrichter Marco Fritz aus Köln: Kein Tor, weil Robert Lewandowski Zentimeter (vielleicht Millimeter!) im Abseits steht, als der Ball von ihm unabsichtlich zu Kingsley Coman prallt.

Goretzka fühlt sich wie der letzte Idiot

„Du hast das Gefühl, dass du deine Mannschaft in deinem ersten Jahr zur Meisterschaft schießen kannst. Da freust du dir einen Ast und dann wird es zurückgepfiffen und du stehst wie der letzte Idiot da. Einfach Wahnsinn“, sagte der geknickte Ex-Schalker Goretzka und holte tief Luft. Das sei „extrem schwer zu verarbeiten“. Nach dem 0:0 der Bayern in Leipzig und dem erzitterten 3:2 des BVB gegen Fortuna Düsseldorf fällt die Titel-Entscheidung am kommenden Samstag, am letzten Spieltag. Endlich Spannung. Nach zwölf auswärts gewonnenen Meisterschaften haben die Bayern ein Endspiel in der Allianz Arena, ein „Finale dahoam“. Erstmals nach 19 Jahren.

Die unerbittliche, kalibrierte Abseits-Linie verhinderte das Verwandeln des ersten Matchballs. „Die Entscheidung war der Witz des Jahres“, schimpft Hoeneß. Denn, so die Lex Uli: „Es war gleiche Höhe. Ein Millimeter ist kein Vorteil.“ Aber: Abseits ist Abseits. Nicht für Hoeneß: „Weil es keine klare Fehlentscheidung war. Der Videobeweis ist dazu da, klare Fehlentscheidungen zu korrigieren.“

Müller akzeptiert den Videobeweis, Hoeneß poltert

Falsch! Jedes Tor wird durch den VAR geprüft. Eine klare Fehlentscheidung kann nur bei Elfmeter, Handspiel, Roter Karte oder Spieler-Verwechslungen korrigiert werden. Das sind die Geister, die man rief. Die Technik entscheidet, nicht mehr nur der Mensch. Für Hoeneß ein Grauen. Trainer Niko Kovac akzeptierte dagegen schweren Herzens die Abseitsentscheidung.

Auf dem Platz „sah es von der Situation nicht so aus, als ob jemand hätte im Abseits stehen können“, befand Thomas Müller. Aber, so der Kapitän: „Wir haben den Videobeweis, es war Abseits – hauchzart.“ So geht’s auch.

Bayerns Serge Gnabry muss sich in Leipzig durchkämpfen.

Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Hoeneß schaltete schnell um. Modus: uneingeschränkte Zuversicht mit Blick auf das Heimspiel gegen Frankfurt. „Ich werde wunderbar schlafen, weil ich weiß, dass, wenn sie so kämpfen und sich so reinhängen wie in Leipzig, sind wir am Samstag Meister. Dann werden wir kein Problem kriegen. Ich bin ganz entspannt.“ Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic verteilte vorab eine Note für die Spielzeit: „Wenn wir Meister werden, dann wird es eine zwei plus.“ Und wenn nicht? „Dann war das eine Scheißsaison.“

Watzke schiebt den Druck nach München

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verzog keine Miene, als er aus Dortmund Giftpfeile Richtung München abfeuerte: „Wir haben jetzt eine Situation, dass die Bayern alles verlieren und wir alles gewinnen können. Der Druck wandert weiter nach Süden.“

Hoeneß genehmigte sich noch vor Abfahrt des Busses eine Pulle Bier. Das mit dem Schaum, in den übergroßen Humpen, soll es am Samstag geben. Was übrigens wirklich der Witz des Jahres wäre? Der BVB holt zwei Punkte auf: Gleichstand und Bayern wird nur dank der Tordifferenz Meister. Im Herbst, als sogar Gladbach noch vor den Roten lag, polterte Hoeneß: „Die interessiert mich nicht!“