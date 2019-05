Bayern lassen Dortmund eine letzte Titelchance

Berlin. Uli Hoeneß stand demonstrativ auf und applaudierte. Karl-Heinz Rummenigge, Bayerns Vorstandsvorsitzender, tat es dem Klub-Präsidenten gleich. Sie wollten das 0:0 bei RB Leipzig, eines „unserer besseren Spiele in der Bundesliga“, wie Thomas Müller befand, irgendwie doch wie einen zumindest kleinen Erfolg im Titelrennen dastehen lassen.

Es gelang nicht, weil die Bayern es dadurch verpassten, die 29. Meisterschaft, zugleich die siebte in Folge, perfekt zu machen. Stattdessen ließen die Münchner dem Konkurrenten Borussia Dortmund noch eine letzte Titelchance. Wobei sich der BVB selbst diese Chance auch nur mit Mühe und Not durch ein glückliches 3:2 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf erspielte. Der letzte Spieltag am nächsten Sonnabend wird also erst die Entscheidung bringen, wenn die Bayern Eintracht Frankfurt empfangen und Dortmund in Mönchengladbach ran muss.

Goretzkas Treffer für Bayern nicht anerkannt

„Es geht emotional zu, das ist das, was sich die Fans in Deutschland gewünscht haben“, sagte Rummenigge: „Es wird spannend, weil Frankfurt auch eine gute Saison gespielt hat. Das gilt aber sich auch für die Dortmunder, denen es in Gladbach ähnlich ergehen wird.“ Zumal beide Gegner des Spitzenduos um den letzten Startplatz in der Champions League kämpfen.

Die Partie in Leipzig hatte vor 41.939 Zuschauern exakt einen Aufreger: In der 50. Minute hatte Leon Goretzka den Ball ins Leipziger Tor gedroschen, es wäre wohl der entscheidende Schritt zum Titel gewesen. Da in der Vorarbeit Robert Lewandowski mit seinem Fuß einen Hauch im Abseits stand, musste der Videoschiedsrichter eingreifen, der Treffer wurde von Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) nicht anerkannt.

„Ab der 20. Minute waren wir klar dominierend, haben kaum etwas zugelassen, leider haben wir uns nicht belohnt. Nächste Woche haben wir zu Hause ein Endspiel, das haben die Münchner seit Jahren nicht mehr gehabt. Die Fans werden uns richtig unterstützen, das bringt Leidenschaft und Siegeswillen“, ist sich Bayern-Trainer Kovac sicher.

Dortmund erlebt brisante Schlussphase

Dass der BVB weiter vom Titel träumen darf, ist auch dem Düsseldorfer Kenan Karaman zu verdanken, der in der achten Nachspielminute den Ball über das Tor wuchtete statt hinein. Es wäre das 3:3 gewesen, die Dortmunder Titelträume wären dahin gewesen.

Dortmunds Mario Götze (Mitte) lässt sich für seinen Treffer von den Teamkollegen feiern.

Foto: Bernd Thissen / dpa

So aber erlebten die 81.365 Zuschauer in Dortmund eine wahre Achterbahnfahrt. Die Führung durch Christian Pulisic (41.) glich Oliver Fink (47.) aus. Borussias Torhüter Marvin Hitz, der Stammkeeper Roman Bürki vertrat, ließ den Ball durch die Beine rutschen. In diesem Moment waren die Bayern Meister.

Nach der erneuten BVB-Führung durch Thomas Delaney (53.) schoss Dodi Lukebakio einen Foulelfmeter am Tor vorbei (59.). Später sah Adam Bodzek nach einem rüden Foul an Dortmunds Jadon Sancho völlig zu Recht Rot (82.). Mit dem 3:1 durch Mario Götze (90.+2) schien die Partie entschieden, ehe Dawid Kownacki (90.+5) doch noch einmal für Spannung sorgte.

BVB-Manager Kehl: „Wir glauben fest daran“

Die Ausgangslage ist damit klar: Dortmund muss gewinnen, die Bayern verlieren. Schon ein Remis dürfte dem Titelverteidiger angesichts der um 17 Treffer besseren Tordifferenz reichen.

„Wir haben noch die Chance, müssen aber erst mal alles dafür tun, um in Gladbach zu gewinnen“, sagte Dortmunds Coach Lucien Favre. Wird der BVB doch noch Meister? Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, ist sich sicher: „Daran glauben wir fest, doch die Bayern müssen Federn lassen.“