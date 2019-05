Nürnberg und Hannover steigen ab

Berlin. Die sicheren Absteiger aus der Fußball-Bundesliga stehen nach dem 33. Spieltag fest. Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg verloren das Rennen um den Relegationsplatz gegen den VfB Stuttgart und treten in der neuen Saison in der Zweiten Liga an.

Hannover muss zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte aus der Bundesliga absteigen. Der bisherige Tabellenletzte gewann zwar am Sonnabend zwar sein letztes und auch bestes Heimspiel dieser Saison mit 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg. Da aber zeitgleich auch der VfB Stuttgart auf Rang 16 mit 3:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg siegte, können die 96er den Relegationsplatz am letzten Spieltag nicht mehr erreichen. Die Tore von Waldemar Anton (39.), Ihlas Bebou (51.) und Walace (81.) kamen für eine Rettung zu spät.

Nürnberg ist der Rekordabsteiger

„Das ist ein extrem beschissenes Gefühl“, sagte 96-Torwart Michael Esser: „Im Endeffekt sind wir in dieser Saison zu spät wach geworden. Es kam alles zusammen: die Verletzten, das fehlende Glück. Unter dem Strich war es auch eine Qualitätsfrage.“

Der 1. FC Nürnberg hat gleichzeitig seinen traurigen Bundesliga-Rekord ausgebaut. Der neunmalige deutsche Meister ist nach einem 0:4 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach nun bereits auch zum neunten Mal aus der ersten Liga abgestiegen. So oft wie kein anderer Verein. Der Club, der erst im vergangenen Sommer aufgestiegen war, hätte unbedingt gewinnen und auf einen Stuttgarter Ausrutscher hoffen müssen, um vor dem letzten Saisonspiel beim SC Freiburg seine ohnehin minimale Chance noch zu wahren.

Hannover seit Weihnachten auf Abstiegsplatz

Stuttgart hat dagegen mit dem Sieg gegen den VfL den direkten Abstieg aus eigener Kraft verhindert – und zudem die Europapokalpläne der Gäste gefährdet. Gonzalo Castro (45.+1. Minute), Anastasios Donis (55.) und Daniel Didavi (83.) trafen im letzten Heimspiel für die Schwaben, die den Relegationsrang damit schon vor dem 34. Spieltag sicher haben.

Hannover muss nach 1974, 1976, 1986, 1989 und 2016 erneut den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Verdient ist der Abstieg trotz der wohl besten Leistung in der Rückrunde allemal: Seit dem 15. Spieltag, es war nicht einmal Weihnachten, steht 96 ohne Unterbrechung auf einem der beiden direkten Abstiegsplätze. In den 18 Spielen seitdem gelangen lediglich elf Zähler. Im Unterhaus steht dem Klub ein Neuanfang bevor, die Baustellen sind groß. Die Zukunft von Trainer Thomas Doll steht in den Sternen, das künftige Gesicht des Kaders ist völlig unklar und auch ein neuer Sportchef ist noch nicht in Sicht.

Franken war der Druck anzumerken

Der FCN verabschiedete sich 1969 erstmals aus der Bundesliga – und das als deutscher Meister. Dies ist bis heute einmalig. Danach musste der Traditionsverein aus Franken 1979, 1984, 1994, 1999, 2003, 2008 (als amtierender Pokalsieger) und zuletzt 2014 nach unten. Nürnberg war der Druck anzumerken. Die Franken agierten über weite Strecken der ersten Hälfte zu zaghaft. Nach dem Wechsel wurde der Club entschlossener, als die Franken den Druck erhöhten, schlugen die Gäste bei schnellen Gegenangriffen aber eiskalt zu.