So reagiert das Internet auf die englischen Fußball-Wunder

Berlin. Der spannendeste Titelkampf in der Bundesliga seit Jahren? Das verrückteste Aufstiegsrennen in der Zweiten Liga überhaupt? Die Champions League hat wieder einmal alles in den Schatten gestellt. Die beiden Halbfinale-Rückspiele zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur und zuvor des FC Liverpool gegen den FC Barcelona brachten zwei magische Fußball-Nächte.

Beide Spiele waren geprägt von fantastischen Aufholjagden. Emotionalster Höhepunkt war sicher der 3:2-Siegtreffer von Tottenhams Dreifachtorschütze Lucas Moura in Amsterdam, der in der sechsten Nachspielminute (!) den Sprung ins Finale am 1. Juni in Madrid perfekt machte. Amsterdam hatte das Hinspiel in London mit 1:0 gewonnen.

England feiert Lucas Moura

„Ein unglaubliches Comeback: Episch, unerwartet, historisch. Tottenham folgt Liverpools Anleitung. Lucas, wo sollen wir dir die Statue hinstellen?“, fragt „The Sun“.

Der „Independent“ zeigte ganz im Zeichen des Fair Play sogar ein wenig Mitleid mit Ajax: „Die Anatomie des Schmerzes: Wie ein spätes Tor den Ajax-Traum tötet. Ein Stich ins Herz für eine Ajax-Mannschaft, die in dieser Form keine zweite Chance bekommen wird. Niemand von ihnen hatte ein derart katastrophales Ende erwartet.

Auch in den sozialen Netzwerken waren die Halbfinals das beherrschende Sportthema. Mouras Siegtor bekommt mit entsprechender musikalischer Untermalung gleich eine noch größere Wirkung.

Angesichts der sensationellen Aufholjagd – Ajax hatte schließlich zur Pause des Rückspiels bereits mit 2:0 geführt – feierten die Tottenham-Profis schon auf dem Platz ausgelassen ihren ersten Einzug ins Endspiel der Champions League.

Dass die Party in der Kabine anschließend nicht weniger ausgelassen weiterging, ist nachvollziehbar.

Wie trotz des Jubels Fair Play geht, zeigte Toby Alderweireld noch auf dem Rasen der Amsterdamer Arena. Der belgische Nationalspieler versuchte, die Ajax-Profis zu trösten, die sich mit furiosen Auftritten gegen den FC Bayern in der Gruppenphase (1:1, 3:3) sowie in den K.o.-Runden gegen Titelverteidiger Real Madrid (1:2, 4:1) und Juventus Turin (1:1, 2:1) bis ins Halbfinale gespielt hatten. Eine tolle Geste des Abwehrspielers.

Die Leistung, die Ajax in dieser Saison in der Königsklasse gebracht hat, ist noch viel höher zu bewerten, wenn man bedenkt, dass sich der niederländische Vize-Meister erst durch zwei Qualifikationsrunden für die Gruppenspiele qualifizieren musste.

Gegen Sturm Graz (2:0, 3:1) und Standard Lüttich (2:2, 3:0) gab sich der viermalige Sieger der Königsklasse (1971, 1972, 1973, 1995) jedoch keine Blöße.

Liverpools schlitzohriger Siegtreffer

Dass sich die englischen Fußball-Fans auf ein zweites rein englisches Finale in der Champions League freuen dürfen (2008 bezwang Manchester United den FC Chelsea mit Michael Ballack im Elfmeterschießen), das hatten bereits am Dienstagabend Klopp und der FC Liverpool in die Wege geleitet.

Auf Twitter werden die „Reds“, vor allem aber die vier Tore gegen Barcelona, die das 0:3 aus dem Hinspiel wettmachten, schon mit der Bedeutung gleichgesetzt, den die Beatles für die Stadt und die Musikwelt hatten. Das Cover zum Album „Abbey Road“ darf auch hier natürlich nicht fehlen.

Nicht sattsehen können sich die Fans offenbar am vierten Treffer. Der Eckball von Trent Alexander-Arnold, der den entscheidenden Treffer von Divock Origi erst ermöglichte, ist ohne Zweifel ein Meisterstück in Sachen Schlitzohrigkeit.

Zugleich offenbart er, wie traumatisiert die Barca-Elf um ihren argentinischen Superstar Lionel Messi tatsächlich von der Wucht gewesen ist, die das Klopp-Team über 90 Minuten entwickeln konnte.

Zum siebten Mal stehen sich nach 2000 (Real Madrid - FC Valencia), 2003 (AC Mailand - Juventus Turin), 2008 (Manchester United - FC Chelsea), 2013 (FC Bayern - Borussia Dortmund), 2014 und 2016 (beide Male Real Madrid - Atletico Madrid) zwei Mannschaften aus dem gleichen Land im Endspiel gegenüber.

Die Vorfreude auf dieses Duell ist auch bei der königlichen Familie spürbar, wie Prinz William in einer Twitter-Nachricht über den offiziellen Account des Kensington-Palasts wissen ließ.

Two English teams in the Champions League final! Congratulations Spurs on yet another incredible comeback! W — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 8, 2019

Doch auch für das Endspiel in Madrid gilt ein Spruch des legendären Bundestrainers Sepp Herberger. „Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht“, hatte der deutsche Weltmeister-Trainer von 1954 einst festgestellt.

Die beiden Halbfinales in der Champions League haben Herbergers Worte eindrucksvoll bestätigt.