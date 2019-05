Jetzt trifft Klopp auf Tottenhams „Supersuperheld“

Amsterdam. Am Ende flossen Tränen auf beiden Seiten: Bei Ajax Amsterdam wegen des verschenkten Einzugs ins Champions-League-Finale. Bei Tottenham Hotspur wegen der unglaublichen Wende zum 3:2 (0:2)-Sieg. In dem Moment, in dem sich alles drehte, zeigte die Spieluhr 95 Minuten und 1 Sekunde. Die Ajax-Fans sangen ohrenbetäubend, sie feierten schon den ersten Final-Einzug seit 1996.

Dann traf Lucas Moura zum dritten Mal, und es hörte sich an, als habe jemand den Stecker gezogen. Jubel in der kleinen Tottenham-Ecke, sonst beängstigende Stille. Statt Ajax, das das Hinspiel 1:0 gewonnen und zur Halbzeit des Rückspiels 2:0 geführt hatte, spielt nun der Klub aus London am 1. Juni in Madrid gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool um Europas Fußball-Krone.

Zweites rein englisches Finale in der Königsklasse

Damit erlebt die Champions League zum siebten Mal ein Finale, in dem sich Teams aus demselben Land gegenüberstehen. Zum zweiten Mal nach 2008 ist es ein rein englisches Endspiel. Vor elf Jahren war es Manchester United, das sich im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea im Moskauer Luschniki-Stadion den Titel in der Königsklasse sicherte.

Nun also die beiden Teams, die nach dem Halbfinal-Hinspiel schon fast den Tribünenplatz fürs Finale eingenommen hatten und ganz Fußball-Europa an zwei magischen Abenden verzauberten. Die Wunder-Teams aus Liverpool und Tottenham – am Ende wird nur eines von beiden eine zweite magische Nacht erleben.

Spurs-Spieler erleben „den besten Tag“ ihres Lebens

Dass sie dazu die Chance bekommen, ließ die Spieler und Trainer von Tottenham am Mittwochabend sprachlos zurück. „Es ist schwer zu beschreiben, was ich fühle“, sagte Coach Mauricio Pochettino. „Aber das ist der außergewöhnlichste Tag in meinem Leben. Ich habe vorher schon gesagt: Meine Spieler sind Helden. Jetzt sind sie Superhelden.“

Mittelfeld-Star Dele Alli sprach ebenfalls „vom besten Tag in meinem Leben“. Und auch Heung-Min Son ging es ähnlich. „Das war der wahrscheinlich schönste Tag meiner Karriere“, sagte der frühere Hamburger und Leverkusener: „Das war eine unglaubliche Nacht. Ein unglaublich verrücktes Spiel. Das ist gar nicht in Worte zu fassen.“

Torschütze Lucas Moura war einst nur Ergänzungsspieler

Für den Trainer war es natürlich vor allem ein Mannschaftserfolg: „Keine Sache der Taktik, sondern einfach nur des Willens und des Glaubens.“ Doch einen hob Pochettino dann doch hervor: „Wenn alle Superhelden sind, dann ist Lucas Moura ein Supersuperheld.“ Der 26 Jahre alte Brasilianer, der alle drei Tore schoss, war im Herbst und Winter nur Ergänzungsspieler, nun ersetzt er den verletzten Superstar Harry Kane.

Mittelfeldspieler Christian Eriksen bezeichnete das Erfolgsrezept mit „Herz und Moura. Ich hoffe, sie bauen ihm eine Statue in England.“ Moura selbst erklärte: „Das war ein großes Geschenk von Gott. Und ich möchte es mit meinen Teamkollegen und meiner Familie teilen.“

RB Salzburg profitiert vom Ajax-Aus

Kleiner, wirklich winziger Trost übrigens für die schon im Viertelfinale nicht mehr vertretene Bundesliga: Im Endspiel treffen sich nun die Achtelfinal-Bezwinger des FC Bayern und von Borussia Dortmund.

Größere Freude herrscht da wohl bei RB Salzburg. Durch das Aus von Ajax steht die Tür für die erste Königsklassen-Teilnahme nach elf vergeblichen Anläufen weit offen. Bei einem Überraschungs-Triumph der Amsterdamer im Finale hätte das Team des zukünftigen Gladbach-Trainers Marco Rose als frischgebackener österreichischer Meister seinen fixen Startplatz in der Gruppenphase der kommenden Saison an die Niederländer abtreten und doch die letzte Qualifikationsrunde spielen müssen.

Tottenham hat die Qualifikation für die nächste Saison fast sicher

Da Österreich als Elfter der Uefa-Fünfjahreswertung in die Saison ging, darf der Meister in der kommenden Spielzeit in der Gruppenphase der Königsklasse starten, sofern sich der Champions-League-Sieger bereits über die heimische Liga qualifiziert. Tottenham hat vor dem letzten Spieltag der englischen Premier League am Sonntag Platz vier mit drei Punkten und acht Toren Vorsprung auf den FC Arsenal fast sicher.