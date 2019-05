Europa League: Chelsea London gegen Eintracht Frankfurt live im TV & Stream

Halbfinale in der Europa League: Eintracht Frankfurt trifft im Rückspiel am Donnerstag erneut auf Chelsea London

Frankfurt. Am Donnerstagabend (9. Mai, Anstoß 21 Uhr) geht das Abenteuer in der Europa League für Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt weiter. Im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea will die SGE die Tür zum Finale in Baku weit aufstoßen.

"Wir müssen positiv bleiben und daran glauben. Es ist komplett offen", meint Eintrachts Torhüter Kevin Trapp. Der FC Chelsea ging als klarer Favorit in das Halbfinal-Duell, sah sich aber im Hinspiel bereits früh mit einem Rückstand konfrontiert: Einen blitzsauberen Konter vollendete Luka Jovic in der 23. Minute zur Eintrachter Führung. Kurz vor der Pause konnten die Frankfurter den Ball nicht aus ihren Sechzehner klären - am Ende vollstreckte Pedro für die Gäste von Höhe des Elfmeterpunktes zum 1:1 Endstand.

“Der Favorit bleibt Chelsea, sie haben die Trümpfe in der Hand“, sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter, der allerdings an seine Mannschaft glaubt: „Wir haben uns toll verkauft. Wir müssen mit Selbstvertrauen und Mut nach London fahren. Ich bin zuversichtlich, dass wir etwas holen können.“ Um erstmals seit 1980 wieder ein Endspiel auf internationaler Bühne zu erreichen, muss der DFB-Pokalsieger im Rückspiel zwingend einen Treffer erzielen.

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel Chelsea London gegen Eintracht Frankfurt wird live im Free-TV ausgestrahlt. RTL überträgt die Partie am Donnerstagabend (9. Mai). Los geht es mit der Vorberichterstattung "Countdown" um 20.15 Uhr. Im Studio moderiert Laura Wontorra zusammen mit dem Experten Roman Weidenfeller. Um 21 Uhr schaltet RTL live zur Partie im Stadion an der Stamford Bridge.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über tvnow.de

Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Spiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: CChelsea London vs. Eintracht Frankfurt

Lesen Sie auch:

Frankfurt glaubt an Finaleinzug: „Noch alles offen“

Real Madrid bietet 60 Millionen Euro für Eintrachts Jovic

Was die Klubs im Bundesliga-Finale noch erreichen können