Was die Klubs im Bundesliga-Finale noch erreichen können

Was noch möglich ist in der Bundesliga: Der größte Abrutsch könnte Frankfurts Euro-Helden drohen.

Langeweile in der Bundesliga? Ein schon seit März entschiedenes Rennen um die Meisterschaft? Die Bundesliga-Saison 2018/19 straft all jene Lügen, die Deutschlands Eliteliga schon für tot erklärten. Die Bundesliga lebt wie nie zuvor und ist an Spannung kaum zu überbieten, auf allen Ebenen.

Meisterschaft. „Deutschland liebt ja Krimis, und hier bekommt es einen Krimi sondergleichen serviert“, lässt sich Karl-Heinz Rummenigge im aktuellen FC-Bayern-Magazin zitieren.

Der Vorstandsvorsitzende der Münchner hatte dabei natürlich vor allem den Titelkampf im Kopf. Weil es mit Borussia Dortmund endlich wieder einen echten Herausforderer gibt. Und vielleicht sogar noch mehr. Selbst BVB-Trainer Lucien Favre glaubt wieder an den Titel. Ja, genau der Lucien Favre, der nach der Derby-Pleite gegen Schalke (2:4) noch gesagt hatte: „Der Titel ist verspielt.“

Auf die Dortmunder wartet die schwere Auswärtshürde Bremen (18.30 Uhr, Sky). Und wohl nur ein Sieg dürfte die Dortmunder Hoffnung im Fernduell mit den Bayern, die mit dem so gut wie abgestiegenen Schlusslicht Hannover 96 (15.30 Uhr, Sky) den leichteren Gegner haben, am Leben halten. „Alle haben gedacht, dass es vorbei ist. Es war nicht geplant, dass Bayern nur ein Unentschieden holt in Nürnberg. Jetzt ist wieder alles möglich“, sagte der erkrankte Favre am am Freitag mit krächzender Stimme und glasigen Augen. „Die Spieler sehen auch die Tabelle. Sie haben auch das 1:1 von Bayern in Nürnberg gesehen. Durch dieses Ergebnis ist alles ganz anders. Auch die Spieler wissen, dass es möglich ist. An dieser Überzeugung haben wir die ganze Woche gearbeitet.“ Nachvollziehbar, denn mit dem gesperrten Kapitän Marco Reus fehlt den Dortmundern nicht nur ihr bester Spieler, sondern auch die Identifikationsfigur für den Aufschwung in dieser Saison.

Bayern-Coach Niko Kovac hat keinerlei Lust auf ein Herzschlagfinale. „Ich würde mir schon wünschen, dass wir es vor dem letzten Spiel schaffen, nicht erst in der letzten Minute“, sagte Kovac, „sonst wird es eine Nervenangelegenheit für uns alle.“ Zwei Punkte trennen die beiden Rivalen drei Spieltage vor Schluss. Dass sich auch RB Leipzig noch mal ins Titelrennen einschaltet, zumindest verbal, zeigt die große Sehnsucht der Liga, dass der deutsche Meister 2019 nicht zum siebten Mal in Folge aus München kommt.

Champions League. Hinter dem Spitzentrio ist der Kampf um den vierten Champions-League Platz in vollem Gange. Gleich sechs Teams können sich noch Hoffnungen auf die Königsklasse machen – oder in der Grauzone des Mittelfelds enden (siehe Grafik). Allen voran die Europa-League-Helden von Eintracht Frankfurt, die nach dem 1:1 im Halbfinale gegen den FC Chelsea weiter auf einer Erfolgswelle schwimmen.

Eintracht-Trainer Adi Hütter sprach von einem „Achtungserfolg gegen eine Spitzenmannschaft“, der im Rückspiel kommenden Donnerstag alle Chancen auf das Finale offenlässt, „auch wenn Chelsea Favorit bleibt und die Trümpfe in der Hand hat“, so Hütter. Am Sonntag (18 Uhr, Sky) wartet auf die Hessen die schwere Auswärtshürde Leverkusen, das nur drei Zähler hinter der Eintracht liegt. Bayer ist unter Zugzwang. Für sie ist es ein absolutes Big Game“, sagte Hütter vor der Partie des Tabellenvierten beim Liga-Sechsten. „Diese Chance“ wolle sein Team „nutzen und auf Sieg spielen“.

Hütter ist sich sicher: „Wer gegen Chelsea so mithalten kann, kann auch gegen Bayer eine gute Figur machen.“ Die wird nötig sein, denn die Konkurrenz lauert nur auf einen Frankfurter Ausrutscher. Entsprechend motiviert wird die TSG Hoffenheim ins Duell bei Borussia Mönchengladbach gehen. Der zur nächsten Saison von Hoffenheim nach Leipzig wechselnde TSG-Coach Julian Nagelsmann wäre „mit einem internationalen Platz schon zufrieden“. Doch wer seinen Ehrgeiz kennt, der weiß, dass alles unter der Champions League eher eine Enttäuschung für ihn ist.

Abstiegskampf. Während Hertha BSC nur noch einen Platz zwischen neun und 15 erreichen kann, kämpft ein Drittel der Liga noch um den Klassenerhalt. Wobei der SC Freiburg, der FC Augsburg und Schalke 04, die am Sonntag (13.30 Uhr, Eurosportplayer) im direkten Duell aufeinandertreffen, dicht vor einem weiteren Jahr Bundesliga stehen. Mindestens sechs Punkte trennt das Trio von Relegationsplatz 16. „Wir gehen davon aus, dass wir noch punkten müssen und spekulieren nicht auf den Samstagmittag“, sagte Freiburgs Trainer Christian Streich am Freitag. Gelingt dem Tabellen-16. VfB Stuttgart am Sonnabend (15.30 Uhr, Olympiastadion) kein Sieg bei Hertha, wären die Breisgauer schon vor ihrer Heimpartie gegen Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gesichert.

Und während Hannover und auch der 1. FC Nürnberg zwar nur noch geringe, aber rechnerisch mögliche Chancen auf die Relegation haben, hat Trainer Nico Willig die Hoffnung auf den Ligaverbleib noch längst nicht aufgegeben. Gegen Hertha müsse sein Team „eine eigene Dynamik ins Spiel bringen“. Das dürfte spannend werden.