Paris Saint-Germain verpasst Double - Rennes gewinnt Pokal

Paris. Die Fußballstars von Paris Saint-Germain und Trainer Thomas Tuchel haben das Double verpasst.

Sechs Tage nach dem vorzeitigen Gewinn der französischen Meisterschaft in der Ligue 1 verlor der Favorit das dramatische Pokalfinale gegen den Ligarivalen Stade Rennes mit 5:6 im Elfmeterschießen.

Nach 90 Minuten und Verlängerung stand es im Stade de France 2:2 (2:1). Den entscheidenden Treffer für Rennes erzielte der Senegalese Ismaila Sarr. Danach schoss Christopher Nkunku den Ball als sechster PSG-Schütze deutlich über das Tor. Stade Rennes feierte nach 1965 und 1971 den dritten Pokalsieg.

Die Brasilianer Dani Alves (13. Minute) und Neymar (21.) hatten Paris vor der Pause in Führung gebracht. PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe unterlief ein Eigentor (44.); mit dem 2:2 hatte Edson Mexer (66.) Rennes nach 0:2-Rückstand noch in die Verlängerung gerettet. Superstar Kylian Mbappé traf beim Sturmlauf des Meisters in der 99. Minute nur den Pfosten - kurz vor Ende der Verlängerung musste der Weltmeister nach einem rüden Foul mit Rot vom Platz.

Das Double gleich im ersten Jahr wäre ein großer Erfolg für Tuchel gewesen. Schon im Achtelfinale der Champions League hatte es für PSG beim Aus gegen Manchester United eine große Enttäuschung gegeben.