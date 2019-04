Europa League: Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea London live im Fernsehen & Stream

Frankfurts Martin Hinteregger (r.) im Duell mit Lissabons Joao Felix (l.). Am Donnerstag treten die Hessen gegen Chelsea an.

Eintracht Frankfurt steht nach dem Viertelfinal-Triumph über Benfica Lissabon zum ersten Mal seit 39 Jahren wieder im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. Im Viertelfinale sah es nach der 2:4-Hinspielniederlage in Lissabon nicht gut aus für die Frankfurter, doch ein 2:0-Heimerfolg brachte die Adler vor eigenem Publikum doch noch ins Halbfinale.

"Die Mannschaft ist in einem Europa-Tunnel", kommentierte Eintracht Frankfurts Vorstand Axel Hellmann die Teamleistung, "wenn abends die Lichter angehen und die Hymne kommt, fühlen sie sich so, als wären sie in den Zaubertrank gefallen." In der Runde der letzten Vier treffen die Hessen auf den FC Chelsea, der sich zuvor gegen Slavia Prag durchsetzte (1:0., 4:3).

Das Duell Eintracht gegen Chelsea London ist eine Premiere. Noch nie standen sich die beiden Vereine in einem Pflichtspiel gegenüber. Das Hinspiel findet am Donnerstag (2. Mai, 21 Uhr) in der Commerzbank-Arena statt, eine Woche später geht es nach London an die Stamford Bridge (9. Mai, 21 Uhr).

Eintracht Frankfurt gegen den FC Chelsea: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Chelsea London wird live im Free-TV ausgestrahlt. RTL überträgt die Partie am Donnerstagabend (2. Mai). Los geht es mit der Vorberichterstattung "Countdown" um 20.15 Uhr. Im Studio moderiert Laura Wontorra zusammen mit dem Experten Roman Weidenfeller. Um 21 Uhr schaltet RTL live zur Partie in die Commerzbank-Arena.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über tvnow.de

Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Spiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eintracht Frankfurt vs. Chelsea London

