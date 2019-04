Viktoria 89 kämpft sich ins Pokalfinale

Berlin. Es kam, wie es kommen musste. Mobile Scheinwerfer begleiteten am Mittwochabend den Kampf um den Finaleinzug im Berliner Pokal. Weil die Halbfinal-Partie zwischen dem BFC Dynamo und Viktoria 89 beim Stand von 1:1 in die Verlängerung ging und das Flutlicht im Jahn-Sportpark defekt ist, musste das Technische Hilfswerk (THW) die extra Spielzeit ausleuchten.

Scharkowski ebnet mit seinem achten Pokal-Treffer den Weg

Erhellend war das aber wohl nur für den FC Viktoria, der am Ende einen 2:1 (0:1,1:1)-Sieg n.V. feierte. Der Tabellenneunte der Regionalliga Nordost katapulierte sich dank des Treffers von Nick Amartey Scharkowski in der 107. Minute ins Pokalfinale. Seinem achten Treffer im laufenden Pokalwettbewerb hatte der BFC nichts mehr entgegenzusetzen.

BFC liegt lange in Führung

Vor 1.689 Zuschauern war es allerdings erst der Regionalliga-12. gewesen, der besser in die Partie gestartet war. Kemal Atici hatte sein Team in der 17. Minute in Führung gebracht, Viktoria glich erst in der 55. Minute durch Timo Gebhart aus.

Finale am 25. Mai im Jahn-Sportpark

Das Team von Trainer Jörg Goslar kämpft nun im Finale am 25. Mai im Jahn-Sportpark gegen Tennis Borussia um den Pokalsieg. Der Sieger erhält nicht nur eine Prämie von 166.000 Euro, es winkt auch die Teilnahme am DFB-Pokal.