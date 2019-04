Europa League: Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt live im TV & Stream

Europa League: Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League am Donnerstagabend auf Benfica Lissabon

Hinspiel in der Europa League: Erstmals seit 1995 haben die Frankfurter wieder die Runde der letzten Acht eines europäischen Wettbewerbs erreicht. Der Fußball-Pokalsieger gewann im Europa-League-Achtelfinale auf beeindruckende Art und Weise mit 1:0 (1:0) bei Inter Mailand und löste damit als letzter verbliebener deutscher Vertreter im Wettbewerb das Ticket fürs Viertelfinale. Als Gegner erwartet die Eintracht Benfica Lissabon. Die Portugiesen setzten sich im Achtelfinale gegen Dinamo Zagreb durch (0:1 und 3:0 n.V.).

Das Duell Eintracht gegen Benfica ist eine Premiere. Noch nie standen sich die beiden Vereine in einem Pflichtspiel gegenüber. Das Hinspiel am Donnerstag (11 April, 21 Uhr) findet in Lissabon statt, das Rückspiel am 18. April in Frankfurt.

Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt wird live im Free-TV ausgestrahlt. RTL überträgt die Partie am Donnerstagabend (11. April). Los geht es mit der Vorberichterstattung "Countdown" um 20.15 Uhr. Im Studio moderiert Laura Wontorra zusammen mit dem Experten Roman Weidenfeller. Um 21 Uhr schaltet RTL live zur Partie ins Estádio da Luz in Lissabon.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über tvnow.de

Europa-League-Spiel der Eintracht im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Spiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Benfica Lissabon vs. Eintracht Frankfurt

