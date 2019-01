Asienmeisterschaft: Katar und Gastgeber VAE im Halbfinale

Abu Dhabi. Die Fußball-Nationalmannschaft Katars hat mit einem Sieg gegen Turnierfavorit Südkorea überraschend das Halbfinale der Asienmeisterschaft erreicht.

Der WM-Gastgeber von 2022 gewann in Abu Dhabi mit 1:0 (0:0) und zog damit zum ersten Mal ins Halbfinale des Asien-Cups ein. Dort trifft Katar am 29. Januar auf Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate, der sich mit 1:0 (0:0) gegen Titelverteidiger Australien in Al Ain durchsetzte.

Katar kam durch das Tor von Mittelfeldspieler Abdulaziz Hatem in der 78. Minute zum Sieg. Ein möglicher Treffer von Südkoreas Ui-Jo Hwang wurde wegen einer Abseitsposition des Angreifers nicht anerkannt. Südkorea um den ehemaligen Bundesliga-Spieler Heung-Min Son von Tottenham Hotspur war einer der großen Favoriten auf den Turniergewinn. Bei der WM 2018 hatte das Team mit einem 2:0 das deutsche Turnier-Aus besiegelt.

Im letzten Viertelfinale schoss Ali Mabkhout den Sieg für das VAE-Team heraus (68.). Bei den Australiern stand Robbie Kruse vom VfL Bochum in der Startelf, der Berliner Mathew Leckie wurde eingewechselt.

Zuvor hatten bereits Rekordgewinner Japan und Iran das Halbfinale erreicht. Beide treffen am 28. Januar aufeinander.

( dpa )