Das Trikot von Ümit Ergirdi von FC Viktoria 89 hängt vor einer Pressekonferenz in der Mannschaftskabine.

Fußball Investor in Sicht: Viktoria 89 kann auf Rettung hoffen

Berlin. Fußball-Regionalligist Viktoria 89 kann auf einen Weiterbetrieb in der Rückrunde der Nordost-Staffel hoffen. Laut dem Insolvenzverwalter Torsten Martini von der Kanzlei Leonhardt-Rattunde stehe ein Vertrag mit einem weiteren Investor kurz vor dem Abschluss.

"Er sichert die Rückrunde und den Betrieb des gesamten Vereins über den 01.02. 2019 hinaus", teilte der Rechtsanwalt der Deutschen Presseagentur mit. Über Einzelheiten zum Investor wurde Stillschweigen vereinbart. Nach dem Ausstieg des chinesischen Investors ASU hatte der frühere deutsche Meister am 13. Dezember des vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet.

Verein bleibt trotzdem noch im Insolvenzverfahren

Auch wenn der neue Sponsor den Spielbetrieb für die Rückrunde sichern sollte, bleibt der Verein zunächst im Insolvenzverfahren, das am 1. Februar voraussichtlich eröffnet wird. "Kommt es heute zum Vertragsschluss, wird zwar die Insolvenz nicht abgewendet, wird aber demnach hoffentlich zügig wieder beendet werden können", sagte Martini weiter, "ich beabsichtige, der Gläubigerversammlung vorzuschlagen, das Insolvenzverfahren mit Hilfe eines Insolvenzplans und Ausgliederung der 1. Herrenmannschaft auf eine neu zu gründende Kapitalgesellschaft zügig wieder zu beenden".

Klub werden Punkte abgezogen

Aufgrund der angemeldeten Insolvenz werden dem Verein in der laufenden Runde neun Zähler abgezogen. Mit dann 22 Zählern befänden sich die Südberliner in der Nähe der Abstiegsplätze. Zudem muss Trainer Jorg Goslar auf einige Stammspieler verzichten, die den Verein bereits verlassen haben. Neben Petar Sliskovic und Christoph Menz, die bereits in der Bundes- und 2. Bundesliga gespielt hatten, haben schon drei weitere Spieler dem Verein den Rücken gekehrt.

( dpa )