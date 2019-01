Boateng: "Froh über erste Minuten, traurig über Ergebnis"

Berlin. Kevin-Prince Boateng sieht nach seinem Debüt beim FC Barcelona noch Luft nach oben. "Es ist schwer, nach nur einer Trainingseinheit sein höchstes Niveau zu erreichen. Aber ich fühle mich gut und will der Mannschaft helfen", sagte der 31 Jahre alte frühere Bundesligaprofi, nachdem er beim Pokalspiel gegen den FC Sevilla (0:2) seinen ersten Einsatz für die Katalanen absolviert hatte.

"Ich bin froh über meine ersten Minuten mit dem FC Barcelona. Aber ich bin traurig und wütend über das Ergebnis. Wir werden zurückkommen", schrieb Boateng zudem am Donnerstagmorgen bei Instagram. Für das Rückspiel am Mittwoch ist Boateng dennoch optimistisch: "Uns hat der letzte Pass gefehlt, aber zum Glück haben wir jetzt eine Woche Zeit, um an diesen Dingen zu arbeiten und das Ergebnis zu drehen."

Nur einen Tag nach seiner offiziellen Vorstellung hatte Boateng gegen Sevilla überraschend in der Startelf gestanden, war jedoch in der 63. Minute ohne einen Torschuss abgegeben zu haben für Stammspieler Luis Suarez ausgewechselt worden. "Wir wollten Luis schonen und Boateng eine Chance geben. Es war ein Risiko, aber wir müssen die Einsatzzeiten dosieren, weil wir ab dem 23. Januar in drei Wettbewerben spielen", sagte Trainer Ernesto Valverde.

( sid )