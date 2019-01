Zwei Spiele Sperre für FC Bayern München Star Thomas Müller

München. Harte Strafe für Thomas Müller: Nach seinem brutalen Foul an Ajax-Verteidiger Nicolas Tagliafico wurde der Bayern-Spieler für zwei Spiele gesperrt. Das gab die UEFA am Freitag offiziell bekannt. Bayern will gegen das Urteil Berufung einlegen.

Müller wird dem deutschen Rekordmeister auf jeden Fall im Achtelfinal-Hinspiel beim englischen Tabellenführer FC Liverpool fehlen. Ob die Münchner auch im Rückspiel auf Müller verzichten müssen, ist noch offen.

Für das Viertelfinale wäre Müller wieder spielberechtigt, aber dafür muss Bayern zuvor Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp besiegen.