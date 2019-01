Es kann nur einen geben: Jürgen Klopp (l.) tritt mit Tabellenführer Liverpool bei Titelverteidiger Manchester City und Teammanager Pep Guardiola an.

Liga-Gipfel in England Guardiola gegen Klopp ist das Duell der Weltbesten

Manchester. Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp, Titelverteidiger gegen Tabellenführer, Manchester City gegen Liverpool: Der Showdown zwischen den englischen Spitzenklubs ist der erste Fußball-Knaller im neuen Jahr und elektrisiert Fans auf der ganzen Welt. „Es ist das attraktivste Spiel der Premier League, da wollen wir ein gutes Spiel machen“, sagte der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan, der bei City im Mittelfeld spielt, vor dem vielleicht schon entscheidenden Meisterschaftsduell an diesem Donnerstag (21 Uhr/DAZN) in Manchester.

Ein gutes Spiel allein wird City angesichts des Sieben-Punkte-Rückstands auf Liverpool aber nicht reichen. Gewinnen die „Reds“, ist ihnen der erste Meistertitel seit 1990 kaum noch zu nehmen. Das weiß auch Guardiola: „Wenn man sich Liverpools Situation anschaut, wissen wir, dass es vorbei ist, wenn wir Punkte lassen.“ Der frühere Bayern-Trainer lobte Liverpool als „vielleicht das beste Team in Europa oder auf der Welt“.

Liverpool ist in 20 Ligaspielen noch ungeschlagen

Guardiola schiebt Klopp die Favoritenrolle zu, doch dieses „Geschenk“ will der deutsche Teammanager der „Reds“ nicht annehmen. „Wir alle wissen, dass Manchester City ein fantastisches Fußballteam ist. Und ein Auswärtsspiel bei City - wer kann dorthin fahren und denken: Wir werden wahrscheinlich gewinnen? Kein Team der Welt, nicht einmal wir“, sagte Klopp. „Der Gegner ist für mich immer noch das beste Team in der Welt. Das bleibt so, weil sie die Qualität haben, auch wenn sie es vielleicht nicht immer zeigen“, sagte Klopp vor dem Liga-Gipfel.

Die letzten Ergebnisse sprechen aber tatsächlich für den FC Liverpool. In 20 Ligaspielen noch ungeschlagen, die beste Abwehr der Liga (acht Gegentore), und vorn wirbelt der Dreizack Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané alles in Grund und Boden. Gündogan spricht von einer „Riesenherausforderung“, die Stürmer seien „brandgefährlich“ und „bestrafen Fehler im Aufbauspiel wie kaum eine andere Mannschaft auf der Welt“.

Gündogan warnt vor dem Power-Fußball der „Reds“

Doch wenn eine Mannschaft diesen Liverpooler Power-Fußball stoppen könne, dann Manchester City, sagte Gündogan: „Da darf man nicht ins offene Messer laufen, sondern muss versuchen, mit Ball zu spielen – und das ist unser Spiel. Da müssen wir uns gar nicht umstellen.“

Dass der Nationalspieler, der von 2011 bis 2015 unter Klopp für Borussia Dortmund auflief, auf seinen alten Förderer trifft, ist eine von vielen Geschichten rund um das Spitzenspiel. „Ich kenne ihn sehr gut und finde, dass es zwischen ihm und Liverpool perfekt passt“, sagt Gündogan über Klopp. Er selbst sei „guter Dinge“, dass er nach leichten Rückenbeschwerden, wegen der Gündogan den 3:1-Sieg beim FC Southampton verpasst hatte, im zentralen Mittelfeld wieder auflaufen könne.

In der persönlichen Bilanz liegt Klopp vor Guardiola. In 15 Spielen gegen den Katalanen siegte er acht Mal und holte zwei Remis. Mit Liverpool verlor Klopp in mehr als drei Jahren erst einmal gegen den Ex-Bayern-Coach. Im April 2018 räumten die „Reds“ den Liga-Rivalen gar im Viertelfinale der Champions League aus dem Weg. Und auch diesmal steht Man City auf dem Speiseplan, wie Klopp trotz aller Bescheidenheit verriet: „Wir sind hungrig.“