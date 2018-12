Bayern-Bosse gestalten den Umbruch doch lieber selbst

Rummenigge und Hoeneß bleiben bis 2021 an der Spitze des Rekordmeisters. Damit ihnen der Umbruch gelingt, ist aber ein Umdenken nötig.

München. Der Umbruch in der Führung des FC Bayern wird bis Ende 2021 verschoben. Am Freitag gab der Fußball-Rekordmeister die Vertragsverlängerung mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (63) bis 2021 bekannt. Rummenigge bekleidet den Posten bereits seit 16 Jahren und wird mit Präsident Uli Hoeneß (66) die Geschicke weiter lenken. Hoeneß war diese Woche als Chef des Aufsichtsrates für vier Jahre wiedergewählt worden, er dürfte November 2019 erneut als Präsident kandidieren.

Damit dürften sich auch Überlegungen zum Einstieg von Oliver Kahn erledigt haben, vor 2021 wird der frühere Nationaltorwart kaum in die Chefetage einziehen. Vor diesem Hintergrund dürfen Zweifel erlaubt sein, ob dies den Bayern guttun wird. Es sei denn, Hoeneß und Rummenigge halten an der im kommenden Sommer geplanten – und damit ein Jahr zu späten – Transferoffensive fest.

Laut Kahn (49) sei dies auch ein Impuls für die aktuelle Mannschaft, die am Sonnabend in Frankfurt ihre Hinrunde beendet (18.30 Uhr, Sky). Das „spornt den einen oder anderen an, dass er mal richtig Gas gibt“, sagte er den Internetportalen DAZN und Spox.

Wildern in der Bundesliga funktioniert heute nicht mehr

Kahn spricht im Zusammenhang mit dem deutschen Rekordmeister, für den er zwischen 1994 und 2008 selbst spielte, von einer Kaderanpassung: „Da geht es sicher um Arjen Robben und Franck Ribéry, die beide schon ein gewisses Alter erreicht haben. Es geht auch darum, ob man einen adäquaten Partner für Robert Lewandowski braucht – der kostet dann allerdings auch 250 Millionen, wenn man einen auf dem gleichen Niveau sucht. Und man wird sich sicher Gedanken übers Mittelfeld machen.“

Selbst für den FC Bayern sei es aber „alles andere als einfach, heute absolute Weltklassespieler“ zu holen, weil zum Beispiel durch Paris Saint-Germain, Real Madrid oder englische Klubs starke Konkurrenz auf dem Transfermarkt herrsche. Und Spieler, die sich in der Bundesliga aufdrängen, haben sich längst vom Umweg über München verabschiedet, wenn es nach Madrid, Manchester oder London gehen soll.

( BM )