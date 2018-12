BFC-Trainer Rydlewicz siegt im Pokal – und geht

Berlin. René Rydlewicz ist am Sonntag als Trainer des BFC Dynamo zurückgetreten – nach einem 4:0 (2:0) im Berliner Pokal-Achtelfinale gegen Sparta Lichtenberg. Der Coach informierte seine Spieler direkt nach der Partie.

„Der BFC Dynamo wird mit einem neuen Trainer in das Jahr 2019 gehen“, heißt es dazu auf der Internetseite des Fußball-Regionalligisten: „In den vergangenen Wochen wurde die sportliche Situation ausgewertet und diese gemeinsame Entscheidung getroffen. Ein neuer Trainer hat somit die komplette Vorbereitungsperiode Zeit, um neue Impulse zu setzen.“

Rydlewicz dürfte damit einem Rausschmiss nach vier Liga-Pleiten in Folge (0:13 Tore) und dem Absturz auf Rang 16 zuvorgekommen sein. Der Start ins neue Jahr hat es für den BFC gleich in sich: Es geht gleich gegen den Spitzenreiter Chemnitzer FC (Heimspiel am 10. Februar) sowie zum Tabellenzweiten Berliner AK (17. Februar).

( fär )