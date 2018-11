Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille live im TV & Stream

5. Spieltag in der Europa League: Am Donnerstagabend (29. November, Anstoß 21 Uhr) trifft Eintracht Frankfurt in der Gruppe H auf Olympique Marseille.

Europa League 2018/19 - Spielplan, Gruppen & Termine

Eintracht Frankfurt hat in Europa einen Lauf. Mit vier Siegen aus vier Spielen und 12 Punkten führen die Hessen ihre Gruppe vor Lazio Rom (9 Punkte) an und haben sich bereits vorzeitig für die Endrunde qualifiziert.

Eintracht Frankfurt erreicht K.o.-Runde in der Europa League

Im Hinspiel gegen Olympique Marseille hatte sich Frankfurt trotz Unterzahl durchgesetzt. Die Südfranzosen mussten sich mit 1:2 geschlagen geben. Kann die Eintracht auch das Rückspiel im eigenen Stadion für sich entscheiden?

Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Heimspiel der Eintracht gegen Olympique Marseille wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden. Der Livestream der Partie beginnt am Donnerstag (29. November) um 21.00 Uhr. Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 9,99 Euro im Monat.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Für die Saison 2018/2019 hat sich der Streamingdienst DAZN die Rechte an der Europa League gesichert. Zudem dürfen RTL und RTL Nitro insgesamt 15 Begegnungen im Free-TV ausstrahlen. An jedem Spieltag gibt es mindestens eine Partie im Free-TV. An diesem Spieltag wird auf RTL Nitro die Partie RB Salzburg gegen RB Leipzig übertragen (live ab 18.55 Uhr).

Europa-League-Spiel der Eintracht im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille

