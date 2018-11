Europa League: Bayer 04 Leverkusen gegen Ludogorez Rasgrad live im TV & Stream

5. Spieltag in der Europa League: Am Donnerstagabend (29. November, Anstoß 18.55 Uhr) empfängt Bayer Leverkusen in der Gruppe A Ludogorez Rasgrad. Mit 1:0 schlug die Werkself am letzten Spieltag den FC Zürich.

Europa League 2018/19 - Spielplan, Gruppen & Termine

Damit läuft es für die Leverkusener in Europa anders als in der Bundesliga ganz nach Plan. Mit 9 Punkten führt Bayer die Tabelle A vor dem punktgleichen FC Zürich mit dem besseren Torverhältnis an. Im Hinspiel gegen die Bulgaren drehte Bayer Leverkusen einen 0:2-Rückstand und gewann das Auftaktspiel gegen Rasgrad am Ende mit 3:2.

Bayer Leverkusen gegen Ludogorez Rasgrad: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Heimspiel der Leverkusener gegen Rasgrad wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden. Der Livestream der Partie beginnt am Donnerstag (29. November) um 18.55 Uhr. Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 9,99 Euro im Monat.

Für die Saison 2018/2019 hat sich der Streamingdienst DAZN die Rechte an der Europa League gesichert. Zudem dürfen RTL und RTL Nitro insgesamt 15 Begegnungen im Free-TV ausstrahlen. An jedem Spieltag gibt es mindestens eine Partie im Free-TV. An diesem wird auf RTL Nitro die Partie RB Salzburg gegen RB Leipzig (live ab 18.55 Uhr) übertragen.

Europa-League-Spiel von Bayer Leverkusen im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Bayer Leverkusen vs. Ludogorez Rasgrad

