Champions League: FC Bayern München gegen Benfica Lissabon live im TV & Stream

Der FC Bayern München empfängt am Dienstag in der Champions League Benfica Lissabon

5. Gruppenspiel in der Champions League: Am Dienstagabend (27. November, Anstoß 21 Uhr) empfängt der FCB Benfica Lissabon. Mit dem Hinspiel gegen die Portugiesen starteten die Bayern erfolgreich in die CL-Saison. Robert Lewandowski brachte den FC Bayern nach nur zehn Minuten in Führung. Renato Sanches erzielte nach der Pause den 2:0-Endstand.

Champions League 2018/19 - Spielplan, Gruppen & Termine

Mit derzeit 10 Punkten führen die Bayern die Gruppe E vor Ajax Amsterdam (8 Punkte) und SL Benfica (4 Punkte) an. Kann der in der Liga zuletzt kriselnde FCB im Heimspiel gegen Lissabon überzeugen?

Das Spiel des FCB gegen SL Benfica wird live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen (Sky Sport 2 HD). Die Berichterstattung zum Gruppenspiel beginnt am Dienstag (27. November) um 20.50 Uhr. Ab 21.00 Uhr schaltet Sky live in die Allianz Arena. Sky hat sich die Rechte für 34 Champions-League-Partien gesichert. In der Gruppenphase zeigt Sky an jedem Spieltag eine Konferenz aller Begegnungen und ein ausgewähltes Topspiel einzeln.

Ab der Saison 2018/2019 werden Spiele der Champions League nicht mehr im Free TV gezeigt. Zusammen mit dem Pay-TV-Anbieter Sky hat sich der Streamingdienst DAZN die TV-Rechte gesichert. DAZN zeigt insgesamt 104 Spiele der Königsklasse. Sky hat sich die Rechte für 34 Champions-League-Partien gesichert.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV?

Nein, Sky hat die Exklusivrechte.

Champions League-Gruppenspiel des FCB im Liveticker & Stream

Alle Sky-Kunden, die es am Dienstagabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen. Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Bayern München vs. Benfica Lissabon

