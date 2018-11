Medien feiern Oranje-Team: "Wer ist der Weltmeister?"

Rotterdam. Nach dem beeindruckenden 2:0-Sieg gegen Frankreich haben die niederländischen Medien das Oranje-Team am Samstag mit Lob überhäuft.

"Als ob sie aus einem Brunnen voller Selbstvertrauen getrunken haben, so spielt sich das Oranje von Bondscoach Ronald Koeman zum Status einer Topmannschaft im Werden", schrieb die Zeitung "de Volkskrant" und fragte: "Wer ist eigentlich der Weltmeister?"

Das "AD" wunderte sich über die klare Überlegenheit der Niederlande gegen den Fußball-Weltmeister. Vor der Pause habe sich die Partie mehr angefühlt "wie Oranje gegen Albanien oder Island, als Oranje gegen den stolzen Weltmeister", schrieb das Blatt. "De Telegraaf" schrieb von einem "sensationellen Sieg", an dem der "phänomenal aufspielende" Memphis Depay großen Anteil hatte. Der Stürmer hatte in der Nachspielzeit mit einem frechen Lupfer beim Elfmeter für das 2:0 gesorgt.

Dass die Niederlande mit dem Sieg dafür gesorgt hat, dass Deutschland aus der A-Gruppe der Nations League absteigt, spielt in den Medien in Holland dagegen keine große Rolle. Die Tatsache, dass das Koeman-Team in der schweren Gruppe mit Frankreich und Deutschland vor der Partie in Gelsenkirchen am Montag sogar noch Chancen auf Platz eins hat, wird vielmehr mit Freude und Genugtuung aufgenommen. "Montag ist Deutschland der Gegner, das aus der Nations League abgestiegene Deutschland. Wer hätte das vor ein paar Monaten gedacht?", schrieb "de Volkskrant".

( dpa )