Bayern mit dem Geist von Troja nach Athen

München. In den vergangenen sechs Jahren, in der Ära der nationalen Dominanz des FC Bayern, war es ja so: Man eilte in der Bundesliga von Erfolg zu Erfolg, hamsterte genügend Punkte, um sich im Frühjahr als (Beinahe-)Meister auf die K.o.-Runden der Champions League konzentrieren zu können.

In dieser Saison gestaltet sich die Lage genau umgekehrt: Am Mittwoch will man mit einem Heimsieg im Königsklassen-Duell gegen AEK Athen (21 Uhr, Sky) dafür sorgen, dass mindestens Platz zwei in der Gruppe und damit das Weiterkommen ins Achtelfinale (was bei einem gleichzeitigen Erfolg von Ajax gegen Benfica der Fall wäre) vorzeitig sicher sind. Zum Wohle der Bundesliga-Spiele und aktiver Schadensbegrenzung in Sachen Rückstand auf die Tabellenspitze.

Schon ist man beim Job von Niko Kovac. „Wir brauchen mal so ein Spiel, wo wir mit drei, vier Toren Unterschied gewinnen, dann öffnet sich hoffentlich der Knoten“, sagte der Bayern-Trainer und gab zu: „Aktuell sind wir aber in einer Phase, in der wir uns alles hart erarbeiten müssen.“ Gegen die Griechen, die man im Hinspiel in Athen recht mühsam mit 2:0 bezwungen hat, fordert Joshua Kimmich, was die Klarheit in seinen Statements betrifft aktuell Bayerns heimlicher Kapitän, „einen überzeugenden Sieg“. Denn: „Normal dürfen sie nicht zu einer Chance kommen, wir wollen keinen Schuss aufs Tor zulassen, weil die ja in letzter Zeit fast immer drin sind.“

Sonnabend zum Liga-Gipfel nach Dortmund

Vor dem Showdown am Sonnabend bei Borussia Dortmund steht also eine Pflichtaufgabe an, ein Vorspiel für die wichtigste Partie bis zur Winterpause. In guten Zeiten wäre Athen als lockerer Aufgalopp gegen die in Europa zweitklassigen Griechen durchgegangen, so birgt die Partie Risiken – zumal Arjen Robben (Blockade im Knie) ausfällt und James Rodríguez (Wadenprobleme) fraglich ist.

Kovac forderte am Dienstag: „Wir müssen gewinnen und sind positiver Dinge, dass es vom Ergebnis her gut wird, aber dass auch die Art und Weise, wie wir spielen, uns zufriedenstellt.“ Die knappen Erfolge seit der letzten Länderspielpause und das entlarvend schwache 1:1 gegen den SC Freiburg haben gezeigt, wie es um die aktuelle Form und den Esprit im Spiel nach vorne bestellt ist. „Wir schaffen es momentan nicht, unsere Idee im Spiel länger als eine halbe Stunde umzusetzen“, sagte Kovac. Das ist der (Kritik-)Punkt.

Ein Lösungsansatz von Kovac, der allerdings ziemlich theoretisch wirkt: „Jeder einzelne muss sich selbst hinterfragen und einfach fünf Prozent mehr bringen.“ Auf Knopfdruck? Wird es gegen Athen wieder knapp, droht noch mehr Unruhe vor der Herausforderung BVB. Darauf wollte Kovac nicht eingehen, räumte jedoch ein: „Das Spiel gegen Athen ist wichtig für Samstag, das ist klar.“

Expertenriege mit versöhnlichen Tönen

Was überrascht: Nach den zahlreichen Attacken, abgefeuert aus der Phalanx der Expertenriege, melden sich nun mehrere Ex-Profis der Bayern mit versöhnlichen Tönen vor allem in Richtung Niko Kovac zu Wort. „Ich bin einer der wenigen, die glauben, dass er die Situation meistert“, schrieb Ex-Kapitän Stefan Effenberg bei t-online.de über Kovac und lobte dessen „menschlichen Umgang und die Führung der Superstars“.

Ein anderer ehemaliger Führungsspieler, Michael Ballack, glaubt an die Stärke des Kaders, an die „Top-Leute“. Denn, so Ballack: „Die Klasse der Spieler ist da.“ Selbst Lothar Matthäus, zuletzt mit Dietmar Hamann einer der schärfsten Kritiker, schrieb in einer Kolumne für skysport.de mit Blick auf Niko Kovac: „Wenn er wieder die richtige Ansprache findet, dann kann er das Ruder noch herumreißen.“

Mit Hilfe der Bosse? Zuletzt vermisste man öffentliche Rückendeckung von Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge. „Die Unterstützung ist intern da“, versicherte Kovac und meinte, auch mit Blick auf die Kabinen-Maulwürfe: „In der Geschichte gab es genug Beispiele, ob es Troja war, ob es Cäsar war. Wir müssen zusammenhalten, vom Zeugwart bis zum Trainer. Jeder einzelne ist dazu verpflichtet. Wenn nicht, geht es auseinander.“

Kovac akzeptiert Entschuldigung von Lisa Müller

Zur Bayern-Familie gehört, im weitesten Sinne, auch Lisa Müller, die Ehefrau von Thomas Müller, der gegen Athen wieder in der Startelf stehen wird. Nach ihrem Instagram-Post, mit dem sie die späte Einwechslung ihres Mannes kritisierte und damit den Trainer diskreditierte, machen die Beteiligten auf heile Welt. Die Entschuldigung von Frau Müller hat Kovac angenommen. „Ich bin kein nachtragender Mensch, für mich war die Sache schon am Sonnabendabend erledigt“, sagte er und fügte hinzu: „Das können Sie mir glauben.“ In guten Zeiten sind solche Zusätze nicht von Nöten.