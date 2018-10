Manchester City siegt ohne Sané bei Tottenham Hotspur

London. Englands Fußballmeister Manchester City hat die Tabellenführung in der Premier League erneut verteidigt.

Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola gewann am Montagabend im Londoner Wembley-Stadion bei Tottenham Hotspur 1:0 (1:0) und bleibt somit in dieser Saison weiter ungeschlagen. Riyad Mahrez erzielte bereits in der 6. Minute das Tor des Tages und sorgte für den achten Saisonsieg der Guardiola-Elf in der laufenden Premier-League-Spielzeit.

Der deutsche Nationalspieler Leroy Sané saß bei Man City auf der Bank und wurde nicht eingewechselt. Sein Nationalmannschaftskollege Ilkay Ilkay Gündogan stand verletzungsbedingt nicht im Kader.

( dpa )