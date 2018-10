FC Bayern siegt auch in Königsklasse wieder

Athen. Sind die Bayern mit diesem 2:0 bei AEK Athen nun überm Berg? ­Also endgültig raus der Krise? Es war zunächst ein zähes Ding, dieses dritte Spiel der Gruppenphase in der Champions League beim griechischen Meister, der noch keinen Punkt geholt hatte. Die Bayern starteten Angriff auf Angriff, blieben immer wieder hängen, weil Ideen und Durchschlagskraft ­fehlten. Als es bereits nach einer Sisyphos-Anrennen aussah, gelang plötzlich der Doppelschlag durch die Treffer von Javi Martínez (61.) und Robert ­Lewandowski (63.). Trotzdem: Es war sehr mühsam. Auf dieses teils schwer verdauliche Spiel sollte man sich ein bis zwei Ouzo genehmigen.

Bayern-Trainer Niko Kovac jedoch beurteilte den zweiten Sieg in der ­Königsklasse anders: „Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, den Gegner beherrscht. Es ist nicht so, dass man nach Athen fährt, und 4:0, 5:0 gewinnt. Der Sieg ist vollauf verdient, auch spielerisch war es eine gute Leistung. Nach Wiederanpfiff stockte es ein wenig, aber das Tor hat uns in die Karten ­gespielt.“

Nach dem 1:1 vor drei Wochen zu Hause gegen Ajax Amsterdam stand man auch in der Champions League unter Druck, schließlich will man ja „idealerweise Gruppensieger ­werden“, so Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Sieht also wieder besser aus.

Müller und Boateng nur auf der Bank

Es war kein schöner Kick an historischer Stätte, dem Stadion „Spyros Louis“, Schauplatz der Olympischen Spiele 2004 – aber eben wichtig.

Die Auswärtswochen mit vier Auftritten in der Fremde hintereinander haben nach dem 3:1 in Wolfsburg den zweiten Erfolg gebracht. Sonnabend geht’s in der Liga weiter in Mainz, ­danach im DFB-Pokal bei Viertligist Rödinghausen. Diese „Arbeitssieg-Wochen“ versprechen wenig Glamour und Ehre, Niko Kovac ist gezwungen Pflichtsieg an Pflichtsieg zu reihen.

Auch in Athen setzte er mit seiner Aufstellung ein bemerkenswertes Statement. Nicht nur, weil der Trainer lediglich eine Position gegenüber dem letzten Spiel veränderte (Rafinha für den nicht ganz fitten David Alaba) und damit vorübergehend das Ende der teils ausgiebigen Rotation mit manchmal vier bis fünf Wechseln einläutete.

Und Kovac überraschte, weil er erneut auf Thomas Müller in der Startelf verzichtete. Es begannen – wie in Wolfsburg – Thiago und James ­Rodríguez im offensiven Mittelfeld. Da auf Rechtsaußen Arjen Robben gesetzt ist, blieb kein Platz für Müller.

Seine Formdelle mit akuter Torarmut spricht aktuell eben nicht für einen Startelf-Einsatz. Die Statistik lügt nicht: In den ersten vier Pflichtspielen der Saison startete er ordentlich, kam auf fünf Torbeteiligungen (zwei Treffer, drei Vorlagen), seither steht bei ihm in elf Einsätzen die Null – für Bayern und die Nationalelf. Mit der Verbannung auf die Bank saß der 29-Jährige erstmals seit 2014 in zwei ­aufeinanderfolgenden Pflichtspielen draußen. Er kam erst nach dem 2:0 für Gnabry und musste auf der ungewohnten Position als Linksaußen ran (75.).

Dass etwas nicht stimmt im Hause Säbener Straße befeuerte am Abend via „Sky“ einer der von den Bossen so heiß und innig geliebten Experten: Lothar Matthäus: „Es gibt Stimmen aus der Mannschaft, dass einige Spieler mit dem Training nicht zufrieden sind.“ Fake news? Matthäus zur Gesamtsituation der Bayern im Herbst 2018: „Es gibt so viele Nebengeräusche. Wenn sie das nicht unter Kontrolle kriegen, wird es schwierig. Wenn sie aber ­wieder zu der Einheit werden, die sie am Anfang der Saison waren, dann sind die Bayern sehr stark.“ War das alles jetzt unverschämt, respektlos und polemisch? Die Pressekonferenz vom vergangenen Freitag werden die Bosse so schnell nicht los.

Die Bayern-Profis bemühten sich vom Anpfiff weg um Struktur und Linie, waren feldüberlegen, weil sich AEK zurückzog. Ein mühsames Anrennen, teils zu statisch. Und ohne die zündende Idee. Ein Geduldsspiel. Bis Martínez die Bayern erlöste. Wenig später legte Lewandowski nach. Am Ende spielte man es routiniert nach Hause. – 122 ­gute, zielstrebige Sekunden reichten den Bayern in Athen zum Sieg. Arjen Robben sagte: „Es war schwer, der Platz war nicht gut. Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, der letzte Pass hat gefehlt. Aber wir haben gewusst, die lassen nach. Nach dem Tor von Javi war Erleichterung da.“

Noch was für Statistikfreaks: Dieser Erfolg war der 100. Auswärtssieg einer deutschen Mannschaft in der Champions League - fast die Hälfte ­davon (48) gehen auf das Bayern-Konto. Und wie ist das mit der Kritik, die es zuletzt reichlich gab? Bayern-­Trainer Kovac sagt trotzig: „Kritiker werden hier einiges gesehen haben, was nicht gut war. Ich habe viel Gutes gesehen.“