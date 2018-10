Hofmann schießt Gladbach mit drei Toren auf Platz zwei

Jonas Hofmann hatte noch nie in seiner Bundesliga-Karriere drei Treffer erzielt. Nicht einmal als Stürmer. Und nun, da ihn Borussia Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking zurückbeordert hat ins Mittelfeld, da trifft der 26-Jährige, wie er will. Beim Heimspiel gegen Mainz am Sonntag erzielte Hofmann drei Treffer beim 4:0 (1:0) und sorgte dafür, dass die Borussia auf Platz zwei in der Tabelle springt. Neben Hofmann (21., 53., 63.) traf noch Thorgan Hazard (58.). So ist Gladbach nach dem achten Spieltag dank der Heimstärke erster Verfolger von Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Für den fünfmaligen deutschen Meister war es der vierte Sieg im vierten Heimspiel der Saison. Die Mainzer Minimalisten blieben hingegen zum fünften Mal in Serie ohne Torerfolg und liegen weiter im Tabellenmittelfeld.

Hecking änderte sein Team im Gegensatz zum 3:0-Sieg bei Bayern München vor der Länderspielpause nur auf einer Position. Tobias Strobl rückte für Ex-Weltmeister Christoph Kramer ins defensive Mittelfeld. Die mit viel Selbstvertrauen ausgestatteten Gastgeber übernahmen schnell das Kommando und fanden gegen die beste Defensive (vier Gegentore vor dem Spiel) der Liga eine Lücke. Nach schöner Kombination über Alassane Pléa und Lars Stindl spielte der starke Hazard Hofmann frei, und der Mittelfeldspieler behielt frei vor Torhüter Florian Müller die Nerven.

Die Gladbacher, die seit dem 18. Februar zu Hause ungeschlagen sind, waren mit der Führung im Rücken die bessere Mannschaft. Nach dem Wechsel war Mainz weiter bemüht, es mangelte dem schwächsten Angriff der Liga aber an Durchschlagskraft. Gladbach war deutlich zielstrebiger und offenbarte eine große Spielfreude. Vor dem zweiten Treffer spielten Stindl und Hazard Torschütze Hofmann mustergültig frei.

Hazard legte nach Pass von Plea fünf Minuten später nach. Die Mainzer wirkten überfordert, Gladbach spielte sich in einen Rausch. Hofmanns drittem Treffer ging ein genaues Zuspiel von Florian Neuhaus voraus. Danach schalteten die Gastgeber einen Gang zurück, hatten aber weiterhin alles im Griff. Mainz kam nur noch sporadisch vor das Gladbacher Tor. Das letzte Mal, dass ein Gladbacher drei Treffer in einem Ligaspiel erzielte, ist acht Jahre her: Es war Branimir Hrgota im Mai 2013. Auch gegen Mainz.