Champions League: Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid live im TV & Stream

Nächster Auftritt des BVB in der Champions League: Am Mittwoch empfangen die Dortmunder Verfolger Atlético Madrid

3. Gruppenspiel in der Champions League: Am Mittwochabend (24. Oktober, Anstoß 21.00 Uhr) empfängt Borussia Dortmund Atlético Madrid. Borussia Dortmund hat nach dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel frühzeitig Kurs auf das Achtelfinale der Champions League genommen.

Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den AS Monaco führt der BVB mit sechs Punkten aus zwei Spielen die Gruppe A an. Jetzt kommt es am Mittwoch zum Spitzenduell gegen den punktgleichen Verfolger Atlético Madrid. Der spanische Klub um Superstar Antoine Griezmann setzte sich zuletzt souverän gegen den FC Brügge mit 3:1 durch.

Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid: Alle Infos zur Übertragung

Das Spiel des BVB gegen Atlético Madrid wird live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen (Sky Sport 2 HD). Die Berichterstattung zum Gruppenspiel beginnt am Mittwoch (24. Oktober) um 20.50 Uhr. Ab 21.00 Uhr schaltet Sky live zu Kommentator Wolff Fuss in den Signal Iduna Park. Sky hat sich die Rechte für 34 Champions-League-Partien gesichert. In der Gruppenphase zeigt Sky an jedem Spieltag eine Konferenz aller Begegnungen und ein ausgewähltes Topspiel einzeln.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Ab der Saison 2018/2019 werden Spiele der Champions League nicht mehr im Free TV gezeigt. Zusammen mit dem Pay-TV-Anbieter Sky hat sich der Streamingdienst DAZN die TV-Rechte gesichert. DAZN zeigt insgesamt 104 Spiele der Königsklasse. Sky hat sich die Rechte für 34 Champions-League-Partien gesichert.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV?

Nein, Sky hat die Exklusivrechte.

Champion League-Gruppenspiel des BVB im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Borussia Dortmund vs. Atlético Madrid

