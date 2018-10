Champions League: Galatasaray Istanbul gegen FC Schalke 04 live im TV & Stream

Nächster Auftritt von Schalke 04 in der Champions League: Am Mittwoch trifft Königsblau auf Galatasaray Istanbul

3. Gruppenspiel in der Champions League: Am Mittwochabend (24. Oktober, Anstoß 21.00 Uhr) trifft Schalke 04 in der Gruppe D auf Galatasaray Istanbul.

Im letzten Gruppenspiel bescherte ein Kopfballtor von Weston McKennie kurz vor Schluss (88.) dem FC Schalke 04 im ersten Auswärtsspiel der Champions-League-Saison einen Dreier. Die Königsblauen setzten sich am Ende bei Lokomotiv Moskau nicht unverdient mit 1:0 durch und haben mit nun vier Punkten in der Gruppe D ihre Aussichten auf den Achtelfinal-Einzug erheblich verbessert.

Galatasaray Istanbul gegen FC Schalke 04: Alle Infos zur Übertragung

Das Spiel Galatasaray Istanbul gegen FC Schalke 04 wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden. Der Livestream der Partie beginnt am Mittwoch (24. Oktober) um 21 Uhr. Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 9,99 Euro im Monat.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Ab der Saison 2018/2019 werden Spiele der Champions League nicht mehr im Free TV gezeigt. Zusammen mit dem Pay-TV-Anbieter Sky hat sich der Streamingdienst DAZN die TV-Rechte gesichert. DAZN zeigt insgesamt 104 Spiele der Königsklasse. Sky hat sich die Rechte für 34 Champions-League-Partien gesichert.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV?

Nein, DAZN hat die Exklusivrechte. Weder Sky noch das Free-TV haben die Rechte zur Übertragung der Begegnung.

Champion League-Gruppenspiel der Schalker im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Galatasaray Istanbul vs. FC Schalke 04

