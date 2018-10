Champions League: AEK Athen gegen FC Bayern München live im TV & Stream

Der FC Bayern München trifft am Dienstag in der Champions League auf AEK Athen

3. Gruppenspiel in der Champions League: Am Dienstagabend (23. Oktober, Anstoß 18.55 Uhr) trifft der FCB auf AEK Athen. Nach zwei Spieltagen nur vier Punkte: Das 1:1-Remis zu Hause gegen Ajax Amsterdam am letzten Spieltag war bei den Münchnern nicht eingeplant.

Champions League 2018/19 - Spielplan, Gruppen & Termine

Gegen AEK Athen soll für den FCB wieder ein Dreier her. Das Duell ist eine Premiere. Noch nie traten beide Vereine in einem Punktspiel gegeneinander an.

Tracht und Tradition: Bayern-Spieler posieren in Lederhosen Rund drei Wochen vor dem Anstich auf dem größten Volksfest der Welt und am Tag nach dem 3:0 Sieg gegen Stuttgart zeigten sich die Spieler des FC Bayern München für ihren Sponsor in Lederhosen. Tracht und Tradition: Bayern-Spieler posieren in Lederhosen

AEK Athen gegen FC Bayern München: Alle Infos zur Übertragung

Das Spiel AEK Athen gegen den FCB wird live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen (Sky Sport 2 HD). Die Berichterstattung zum Gruppenspiel beginnt am Dienstag (23. Oktober) um 18.50 Uhr. Ab 18.55 Uhr schaltet Sky live zu Kommentator Kai Dittmann in das Stadion Spyros Louis in Athen. Sky hat sich die Rechte für 34 Champions-League-Partien gesichert. In der Gruppenphase zeigt Sky an jedem Spieltag eine Konferenz aller Begegnungen und ein ausgewähltes Topspiel einzeln.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Ab der Saison 2018/2019 werden Spiele der Champions League nicht mehr im Free TV gezeigt. Zusammen mit dem Pay-TV-Anbieter Sky hat sich der Streamingdienst DAZN die TV-Rechte gesichert. DAZN zeigt insgesamt 104 Spiele der Königsklasse. Sky hat sich die Rechte für 34 Champions-League-Partien gesichert.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV?

Nein, Sky hat die Exklusivrechte.

Champion League-Gruppenspiel des FCB im Liveticker & Stream

Alle Sky-Kunden, die es am Dienstagabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen.

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: AEK Athen vs. FC Bayern München

Lesen Sie auch:

So können die Bayern von Löws DFB-Umbruch profitieren

Olaf Thon: „Wünsche mir einen neuen deutschen Meister“

Uli Hoeneß beweist: Der FC Bayern wankt