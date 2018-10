Die DFB-Elf ist ein Vorbild für den FC Bayern

Thomas Müller bekam eine fiese Frage gestellt. Was er von der Länderspielreise für sich mitnehme zurück nach München, sollte der Nationalspieler beschreiben. Nach Bayern, wo es zuletzt vier Spiele keinen Sieg für Müller und seine Teamkollegen gegeben hatte, sondern nur eine ausgewachsene Krise und eine Trainerdiskussion. Von wo aus die DFB-Delegation mit Müller, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Niklas Süle, Joshua Kimmich und später auch Serge Gnabry ausgezogen war, um vielleicht mit wohligeren Gefühlen heimzukehren. „Grundsätzlich hat das Auftreten heute gut getan“, antwortete Müller nach dem 1:2 gegen Frankreich, obwohl er dabei selbst nur wenige Minuten beteiligt sein durfte. „Man geht positiver zurück nach München als nach dem Holland-Spiel.“

Für den FC Bayern war diese Länderspielreise eigentlich die Fortsetzung der eigenen Krise. Ihre alten Koryphäen Müller und Boateng wurden im Nationalteam als zunehmend verzichtbar entlarvt. Hummels stritt sich mit den Medien. Und selbst über Neuer wurde plötzlich debattiert wie über einen gewöhnlichen Torwart.

Aber im Auftreten der DFB-Auswahl gegen den Weltmeister steckt auch ein Lösungsansatz, der für die komplizierten Münchner Verhältnisse durchaus taugt. Bundestrainer Joachim Löw nämlich nahm hier, gezwungenermaßen zugegeben, endlich den Umbruch in seinem Team vor, den es beim FC Bayern noch braucht. Süle ersetzte Boateng, Gnabry Müller. Jugend bekam den Vorzug vor Überreife.

Endlich die Zukunft beginnen lassen

Sollten sie das auch in München für sich in Erwägung ziehen, wäre das eine Umkehrung der Ideentransfers aus der Vergangenheit. Denn eigentlich war es stets Löw, der vom FC Bayern profitierte. Von der Versetzung Bastian Schweinsteigers ins zentrale Mittelfeld durch Louis van Gaal vor der WM 2010. Oder vom dominanten Ballbesitzspiel eines Pep Guardiolas ab 2013, das einen Anteil am WM-Titel 2014 hatte.

Nun sollten die Bayern mal auf Löws zaghafte, erste Erneuerungsansätze schauen. Warum nicht mal Gnabry statt Müller, Arjen Robben oder Franck Ribery? Warum nicht Süle als Abwehrchef, der in der Champions League bei den Münchnern, dem Wettbewerb, in dem es für sie wirklich wichtig ist, zweimal nur draußen saß? Warum nicht Kimmich als Sechser, auch wenn man im Winter dann besser noch neue Außenverteidiger kauft?

Löws Probleme in Russland waren letztlich Bayern-Probleme. Nun hat er nach viel verlorener Zeit begonnen, sie zu beheben. Und das dient als Vorbild. Wie Löw müssen sich die Bayern von alten Gewissheiten lösen und endlich die Zukunft beginnen lassen. Die Zeit der Selbsttäuschung muss enden. Dann dürfte es irgendwann wieder so sein wie es immer war: Die Ideen wandern eher von München nach Freiburg zum Bundestrainer als andersherum.