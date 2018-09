Alcacer schießt Dortmund an die Spitze

Leverkusen. Paco Alcacer musste sich allerhand Avancen erwehren. Die Fans von Borussia Dortmund dröhnten lautstark durch das Leverkusener Stadion, sein Mannschaftskollege Achraf Hakimi warf sich ihm um den Hals. Alcacer, der spanische Stürmer, den der BVB erst vor ein paar Wochen verpflichtet hatte, winkte noch einmal die Tribünen hoch. Dann ging der Mann des Abends. Wobei der zweite Teil dieses 4:2 (0:2)-Sieges bei Bayer Leverkusen ein Kunstwerk der gesamten Mannschaft war. Aber Alcacer waren die letzten Pointen zugewiesen, die die ungeschlagene Borussia an die Tabellenspitze der Bundesliga hievten.

Alcacer war nach gut einer Stunde eingewechselt worden in eine Partie, die schon längst verloren schien. Schwarz-Gelb kam lange Zeit stets eine Idee oder wenigstens einen Schritt zu spät. Folge: ein 0:2-Rückstsand zur Halbzeit.

Ein Dortmunder Doppel-Stolperer brachte Bayer in Front. Zunächst fiel Manuel Akanji vornüber auf den Rasen, dann rutschte Hakimi aus. Die so entblößte rechte Seite nutzte Lucas Alario für eine Hereingabe, die der frühere Herthaner Mitchell Weiser direkt und von jenseits der Strafraumgrenze ins Tor jagte (9.). Den zweiten Treffer erzielte Jonathan Tah nach einem Chaos am Dortmunder Fünfmeterraum in Folge einer Ecke (39.).

Leverkusen vergibt Chancen zur Entscheidung

Doch diese erste Halbzeit erwies sich lediglich als hübscher Prolog zu einer spektakulären zweiten Hälfte. Dortmund wurde forscher, bot aber auch Räume. Leverkusen musste das Spiel entscheiden. Einen Schuss von Julian Brandt parierte Torwart Roman Bürki überragend (50.), ein Flachschuss von Kevin Volland aus 18 Metern klatschte gegen den Innenpfosten (54.) und auch einen Schlenzer von Havertz wischte Bürki hinfort (57.). „Wir hätten auf 3:0 erhöhen müssen. In den entscheidenden Situationen waren wir nicht dran“, sagte Leverkusens Trainer Heiko Herrlich.

Das rächte sich, binnen vier Minuten war die Borussia wieder im Spiel. Nach einem Volleyschuss von Reus staubte Bruun Larsen aus Zentimeter-Entfernung zum Anschlusstreffer ab (65.). Den BVB durchströmte nun deutlich mehr Energie. Doch Sieg und Niederlage lagen nur Bruchteile auseinander. Havertz kam frei zum Kopfball, schloss aber unpräzise ab, Bürki ergriff die Chance, einen Konter einzuleiten. Reus spielte auf den eingewechselten Sancho, Sancho auf Reus – und der Ball landete im Tor (69.), 2:2.

Dann kamen die großen Momente Alcacers. Seinen ersten Treffer initiierte er selbst als Teil einer schnellen Kombination am Leverkusener Strafraum. Ebenfalls beteiligt: Sancho, Reus, Hakimi. Dessen scharfe Hereingabe stupste Alcacer mit dem Fuß ins Tor. Vom Innenpfosten sprang der Ball über die Linie (85.). Weil Torhüter Lukas Hradecky seinen Arbeitsplatz zur Unterstützung der Bayer-Offensive verlassen hatte, stürmte Alcacer in der Nachspielzeit dem 4:2 entgegen. „Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit kontrolliert und gut Fußball gespielt. Die Tabellenführung ist sehr schön“, so Trainer Lucien Favre.