Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom live im TV & Stream

2. Spieltag in der Europa League: Am Donnerstagabend (4. Oktober, Anstoß 21 Uhr) empfängt Eintracht Frankfurt Lazio Rom. Die Römer gewannen am 1. Spieltag mit 2:1 gegen Apollon Limassol aus Zypern per Foulelfmeter. Mit dem gleichen Ergebnis gewann die Eintracht ihr Auftaktspiel in Marseille.

Europa League 2018/19 - Spielplan, Gruppen & Termine

„Die Mannschaft hat sehr viel von dem umgesetzt, was wir besprochen haben.", so Eintracht-Trainer Adi Hütter. "Nach einem unglücklichen Start hat sie sich zurück gefightet und sich diesen Last-Minute-Sieg erarbeitet.“ Das Duell Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom iam Donnerstag st eine Premiere. Noch nie trafen die beiden Klubs in einem Pflichtspiel aufeinander.

Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom wird im Free-TV ausgestrahlt. RTL Nitro überträgt die Partie live am Donnerstagabend (4. Oktober). Los geht es mit der Vorberichterstattung "Countdown" um 20.15 Uhr. Im Studio moderiert Laura Wontorra zusammen mit dem Experten Roman Weidenfeller. Um 21 schaltet Nitro live zur Partie in die Commerzbank-Arena in Frankfurt.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über tvnow.de

Europa-League-Spiel der Eintracht im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

