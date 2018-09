Playoffs verpasst: Schweinsteiger und Chicago verlieren

New York (dpa) – Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS eine Auswärtsniederlage kassiert. Das Team aus Illinois musste sich im Spiel gegen New York City FC mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.

Vier Spiele vor dem Ende der regulären Saison verabschiedeten sich die Fire damit offiziell aus dem Playoff-Rennen in der Eastern Conference.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es New Yorks Alexander Ring, der die Gastgeber in der 47. Minute in Führung brachte. Nur wenige Minute später erhöhte der ehemalige spanische Nationalstürmer David Villa (51.) auf 2:0. Der 34-jährige Schweinsteiger spielte durch.

Chicago belegt mit 28 Punkten aus 30 Spielen den zehnten und somit vorletzten Tabellenplatz im Osten. Der Rückstand des Teams auf den letzten Playoff-Platz beträgt zwölf Punkte. Die sechstplatzierten Montreal Impact haben jedoch fünf Siege mehr auf ihrem Konto und liegen somit außer Reichweite für Chicago.

( dpa )