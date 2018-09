Europa League: RB Leipzig gegen RB Salzburg live im TV & Stream

Auftakt in der Europa League. RB Leipzig empfängt am Donnerstagabend Red Bull Salzburg

Auftakt in der Europa League: Am Donnerstagabend (20. September, Anstoß 21 Uhr) trifft RB Leipzig auf RB Salzburg. Genauer gesagt, trifft RB auf den FC Salzburg. Die Österreicher müssen sich in den UEFA-Wettbewerben so nennen, da Sponsorenbezeichnungen in Vereinsnamen verboten sind.

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund freut sich auf das Duell mit dem Bundesligisten. Spiele gegen die Nachbarn aus Deutschland seien „immer sehr emotional und für uns wichtig“. Auf RB Leipzig wartet mit dem ersten Pflichtspiel der beiden Red-Bull-Vereine ein brisantes Duell. "Um die Wettbewerbstauglichkeit dieser Partien braucht sich keiner Gedanken machen", so RB-Coach Ralf Rangnick. "Da wird so viel Brisanz und Feuer drin stecken, wie in kaum einem anderen Spiel“.

RB Leipzig gegen RB Salzburg: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel RB Leipzig gegen RB Salzburg wird im Free-TV ausgestrahlt. RTL Nitro überträgt die Partie live am Donnerstagabend (20. September). Los geht es mit der Vorberichterstattung "Countdown" um 20.15 Uhr. Im Studio moderiert Laura Wontorra zusammen mit dem Experten Roman Weidenfeller. Um 21 schaltet Nitro live zur Partie in die Red Bull Arena Leipzig.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über tvnow.de

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

