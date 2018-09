Russe Tscheryschew von Dopingverdacht freigesprochen

Madrid. Der vierfache russische WM-Torschütze Denis Tscheryschew ist des Dopingverdachts freigesprochen worden. Das geht aus einem Brief der spanischen Anti-Doping-Agentur AEPSAD an den Fußball-Profi des FC Valencia hervor, der von Tscheryschew auf Twitter gepostet wurde.

Die Untersuchung sei zu den Akten gelegt worden, weil "keine Anzeichen eines irregulären Verhaltens" festgestellt worden seien, heißt es in dem Brief. Der Spieler hatte zuvor versichert, er habe nichts Verbotenes getan. Tscheryschews Vater hatte in einem Interview aus dem Jahr 2017 den Dopingverdacht geweckt. Er hatte gesagt, seinem Sohn seien beim spanischen Erstligisten FC Villarreal zur Behandlung einer Verletzung Wachstumshormone gespritzt worden. Der russische Fußballverband sprach damals von einem Missverständnis, da der Profi einer erlaubten Blutplasma-Therapie unterzogen worden sei.

Der 27 Jahre alte Tscheryschew ist derzeit vom FC Villarreal an den FC Valencia ausgeliehen. Mit vier Treffern teilte er sich im Sommer den zweiten Platz der WM-Torschützenliste hinter dem Engländer Harry Kane (6) mit vier weiteren Spielern: dem portugiesischen Weltfußballer Cristiano Ronaldo, den französischen Weltmeistern Kylian Mbappé und Antoine Griezmann und dem Belgier Romelu Lukaku.

( dpa )