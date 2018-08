DFB-Pokal: Borussia Dortmund ist gewarnt

Dortmund. Als Mann der überbordenden Gefühle war Lucien Favre noch nie bekannt. Und so brach beim neuen Trainer von Borussia Dortmund auch nicht gerade Euphorie aus, als er über die Vorbereitung mit seinem Team sprach. „Es war okay. Wir haben gut gearbeitet“, sagte der Schweizer und zog das Fazit: „Wir sind langsam bereit.“ Ein bisschen mehr sollte es am Montagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) schon sein, denn in der ersten Runde des DFB-Pokals wartet auf die Schwarz-Gelben in der SpVgg Greuther Fürth ein unangenehmer Gegner. Immerhin sind die Franken stark in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet. Nach zwei Partien liegen sie ungeschlagen auf Rang drei.

„Es ist kein Geschenk, gegen einen Zweitligisten zu spielen“, stellte Favre deshalb fest. Während es für die Dortmunder nach den meist positiven Eindrücken aus den Testspielen (fünf Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage) erstmals ernst wird, stehen die Fürther voll im Saft. Mahnende Beispiele gab es am Wochenende genug. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt scheiterte sensationell beim SSV Ulm 1846, der VfB Stuttgart schied bei Hansa Rostock aus. Diese Überraschungssieger waren dritt- oder viertklassig - Dortmunds Hürde ist ungleich höher.

Wie schwierig es für favorisierte Teams im Ronhof werden kann, erlebte der BVB vor nicht allzu langer Zeit am eigenen Leib. Auf dem Weg zum Pokaltriumph 2012 ging es im Halbfinale nach Fürth, die Spielvereinigung lieferte den Dortmundern ein Duell auf Augenhöhe. Erst in der 120. Minute erzielte Ilkay Gündogan den 1:0-Siegtreffer. Am 4. August 1990 gelang den Fürthern sogar mir 3:1 ein Erstrundensieg über den BVB.

Nun liegen die Hoffnungen der Borussia vor allem auf dem neuen Kapitän Marco Reus. Der Angreifer, dem unter Favre in Mönchengladbach einst der Durchbruch gelang, entlockt dem Coach Lobeshymnen. „Er ist ein Spieler mit sehr viel Spielintelligenz, der den Unterschied ausmachen kann. Er versteht den Fußball sehr gut, er antizipiert sehr gut“, sagte der 60-Jährige. Auch auf einen weiteren prominenten Spieler könnte Favre in Fürth bauen. Seit Freitagabend besitzt der belgische Zugang Axel Witsel eine Spielgenehmigung für den BVB. Ob der WM-Teilnehmer am Montag direkt in der Startelf steht, ließ der Trainer offen, schließlich spielte Witsel bislang nur knapp 20 Minuten im Test gegen Lazio Rom. Ganz sicher nicht dabei ist hingegen Mittelfeldspieler Julian Weigl nach seinen Leistenbeschwerden. „Er wird noch ein paar Tage oder Wochen brauchen“, sagte Favre.

Vorfreude herrscht jedenfalls bei den Gastgebern. „Es macht einfach Spaß, sich mit den Besten zu messen“, sagte Trainer Damir Buric. Der 54-Jährige verlangt von seiner Mannschaft, „mutig zu sein und mit viel Leidenschaft und Willen in das Spiel reinzugehen“. Als größtes Plus des Außenseiters sieht Buric den Heimvorteil im mit 15.500 Zuschauern ausverkauften Ronhof: „Abendspiel und volles Haus, was will man mehr? Unsere Fans werden uns richtig unterstützen. Wir können kaum erwarten, dass es losgeht.“

Für alle Fürther gilt das Motto, das Außenverteidiger Maximilian Wittek ausgab: „Wir freuen uns total auf den Pokalabend. Wir werden alles reinhauen.“ Genau das ist es, was sein Trainer hören will. Denn er weiß genau, den filigranen Fußballspielern des BVB wird nur beizukommen sein, wenn der Einsatz seiner Mannschaft stimmt.

